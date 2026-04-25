Qué canal pasa River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura
El equipo de Coudet intentará recuperar confianza y sostener su lugar en la pelea, mientras los marplatenses van por un triunfo clave en su lucha por la permanencia.
River Plate recibirá este sábado desde las 21:30 a Aldosivi en el Monumental, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura, con la necesidad de volver a sumar luego de un traspié que dejó secuelas.
El conjunto de Núñez viene de caer en el Superclásico frente a Boca Juniors por 1-0, con un gol de penal de Leandro Paredes. La derrota significó un freno inesperado para un equipo que se mantenía invicto desde la llegada de Eduardo Coudet, quien hasta ese momento acumulaba cinco triunfos y un empate.
Más allá del resultado, el rendimiento generó preocupación. River mostró una versión por debajo de lo habitual y el cierre del partido estuvo marcado por la polémica: tanto jugadores como hinchas reclamaron una posible infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, una acción que no fue sancionada y dejó un clima caliente en el estadio.
A pesar de la caída, el Millonario se mantiene en el segundo puesto de la Zona B, aunque vio ampliarse la distancia con el líder Independiente Rivadavia, que suma 30 unidades tras igualar sin goles ante Banfield. Con cuatro puntos de diferencia, el equipo de Coudet está obligado a ganar los dos encuentros restantes y esperar un tropiezo del conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, si pretende quedarse con la cima del grupo.
En paralelo, River se ubica cuarto en la tabla anual, dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto en este tramo final también resulta clave pensando en la temporada completa.
Del otro lado, Aldosivi llega con urgencias. El equipo marplatense aún no logró ganar en el campeonato y necesita sumar para tomar aire en la pelea por la permanencia, en un duelo que se presenta decisivo para ambos, aunque con objetivos diferentes.
La posible formación de River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Aldosivi vs. River, por el Torneo Apertura
Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
River vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 21.30.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: TNT Sports.
- Estadio: Monumental.
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