Qué canal pasa River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura

En paralelo, River se ubica cuarto en la tabla anual, dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto en este tramo final también resulta clave pensando en la temporada completa.

Del otro lado, Aldosivi llega con urgencias. El equipo marplatense aún no logró ganar en el campeonato y necesita sumar para tomar aire en la pelea por la permanencia, en un duelo que se presenta decisivo para ambos, aunque con objetivos diferentes.

La posible formación de River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero , Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez , Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Aldosivi vs. River, por el Torneo Apertura

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

River vs. Aldosivi: datos del partido