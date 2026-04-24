River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Tras perder el invicto y el clásico ante Boca, el "Millonario" necesita recuperar la sonrisa frente a un "Tiburón" urgido por sumar para evitar el descenso.
El Estadio Monumental será el escenario donde River intentará sanar las heridas del último domingo. Por la fecha 16 del Torneo Apertura, el conjunto de Núñez se enfrenta a Aldosivi con la obligación de retomar la senda del triunfo y dejar atrás el trago amargo del 0-1 sufrido en la Bombonera.
Aquella caída ante el eterno rival no fue una derrota más: el gol de Leandro Paredes, de penal, le quitó a River un invicto que parecía blindado y significó el primer traspié oficial del ciclo de Eduardo Coudet. Ahora, el desafío del "Chacho" será trabajar la faceta anímica de sus dirigidos para que el golpe del Superclásico no se transforme en una crisis de resultados en el tramo decisivo del certamen.
En la vereda de enfrente llega el conjunto marplatense, cuya realidad es diametralmente opuesta pero igual de apremiante. Aldosivi desembarca en Buenos Aires con una estadística que preocupa a su gente: todavía no conoce la victoria en lo que va del torneo. El "Tiburón" sabe que dar el golpe en el Monumental sería el impulso definitivo para empezar a escapar de la zona baja y tomar aire en la pelea por la permanencia.
Probables formaciones del encuentro
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
River vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 21.30.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: TNT Sports.
- Estadio: Monumental.
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