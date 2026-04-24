River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Aquella caída ante el eterno rival no fue una derrota más: el gol de Leandro Paredes, de penal, le quitó a River un invicto que parecía blindado y significó el primer traspié oficial del ciclo de Eduardo Coudet. Ahora, el desafío del "Chacho" será trabajar la faceta anímica de sus dirigidos para que el golpe del Superclásico no se transforme en una crisis de resultados en el tramo decisivo del certamen.