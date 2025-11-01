Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y salió del fondo
La "Lepra" no pudo aprovechar el envión de dejar afuera a River de la Copa Argentina, y cayó este sábado en su visita a Mar del Plata
Aldosivi, dio el golpe este sábado de local en Mar del Plata y se impuso 3-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura, para salir del fondo de la tabla de la Zona A.
Este sábado, en el Estadio José María Minella, Giani, Palavecino y Tobías Cervera anotaron los goles de la victoria, mientras que en la "Lepra" descontó Arce cuando el encuentro ya estaba liquidado.
El equipo de Mar del Plata llegaba en un momento de desesperación, ya que marchaba último tanto en la tabla general como en la de promedios, lo que lo coloca en zona de descenso directo a la Primera Nacional.
Esta victoria le dará un respiro temporal y lo sacará de la zona roja, por lo que, con solo dos fechas restantes, no tiene margen de error ante su público.
La situación de la "Lepra mendocina" era totalmente opuesta. Ya asegurado en Primera División para la temporada 2026, el club vive un momento de euforia, ya que viene de una gesta memorable al eliminar a River de la Copa Argentina, lo que le permitió clasificarse a la primera final de su historia.
Sin embargo, con esta derrota, se mantiene en el puesto 13 de la zona, afuera de los playoffs cuando quedan dos jornadas por disputarse.
Formaciones de Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.
Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: datos del partido
- Hora: 14:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José María Minella
