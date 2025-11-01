Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y salió del fondo

Sin embargo, con esta derrota, se mantiene en el puesto 13 de la zona, afuera de los playoffs cuando quedan dos jornadas por disputarse.

Formaciones de Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia: datos del partido

Hora: 14:45

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José María Minella