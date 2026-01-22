Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Con el calendario centrado exclusivamente en el plano local, el Halcón apostó fuerte en el mercado de pases con nombres de peso como Ever Banega y Rubén Botta. Con estas figuras, el conjunto de Florencio Varela apunta a saldar su cuenta pendiente y pelear por su primera estrella en el ámbito doméstico.

Formaciones de Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Datos de Aldosivi vs. Defensa y Justicia