Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Tiburón" recibe en Mar del Plata al "Halcón", en el primer partido oficial del nuevo certamen de la Liga Profesional.
La espera se termina y este jueves vuelve la Liga Profesional de Fútbol con Aldosivi y Defensa y Justicia, que chocan en Mar del Plata en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Estadio José María Minella, con arbitraje de Daniel Zamora y televisación de TNT Sports.
El "Tiburón", bajo la conducción de Guillermo Farré, arriba a este compromiso tras asegurar su permanencia de forma agónica en la última jornada del año pasado, cuando el triunfo 3-2 sobre San Martín de San Juan decretó el descenso del conjunto sanjuanino.
Para esta nueva campaña, el equipo marplatense concretó una renovación profunda con la llegada de 13 refuerzos, destacándose las incorporaciones recientes de los atacantes Mauro da Luz y Junior Arias. En su preparación previa, Aldosivi registró un saldo positivo con victorias ante Atlanta y Platense.
En la vereda de enfrente, Defensa y Justicia busca dejar atrás un cierre de 2025 decepcionante, en el que quedó fuera de la fase final del torneo y no logró la clasificación a la Copa Sudamericana.
Con el calendario centrado exclusivamente en el plano local, el Halcón apostó fuerte en el mercado de pases con nombres de peso como Ever Banega y Rubén Botta. Con estas figuras, el conjunto de Florencio Varela apunta a saldar su cuenta pendiente y pelear por su primera estrella en el ámbito doméstico.
Formaciones de Aldosivi vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
Aldosivi: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Farré.
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Datos de Aldosivi vs. Defensa y Justicia
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: José María Minella
