Aseguran que Ángel Romero ya es jugador de Boca

Romero quedó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Corinthians. Si bien era una de las figuras más reconocidas del equipo paulista, el club brasileño atraviesa un delicado momento financiero y optó por no renovarle el contrato, en parte por el elevado salario del futbolista y también porque su rendimiento en 2025 estuvo por debajo de lo esperado.