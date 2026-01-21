Aseguran que Ángel Romero ya es jugador de Boca
Tras un mercado de pases complejo y negociaciones que no prosperaron, el Xeneize tendría cerrado a su primer refuerzo.
Luego de varios intentos fallidos en este mercado de pases, Boca parece haber encontrado el camino para sumar su primera cara nueva. En medio de las dificultades que atravesó el club tras no cerrar la llegada de Marino Hinestroza, la dirigencia puso el foco en Ángel Romero, un nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y que hoy aparece muy cerca de concretarse.
El atacante paraguayo, de 33 años, fue acercado al club recientemente y las conversaciones avanzaron con rapidez. Boca ya elevó una propuesta formal y, según informaron los periodistas Gastón Edul y Germán García Grova, el clima es de optimismo y las partes confían en llegar a un acuerdo en el corto plazo.
Romero quedó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Corinthians. Si bien era una de las figuras más reconocidas del equipo paulista, el club brasileño atraviesa un delicado momento financiero y optó por no renovarle el contrato, en parte por el elevado salario del futbolista y también porque su rendimiento en 2025 estuvo por debajo de lo esperado.
Durante la última temporada, el delantero perdió protagonismo y mayormente ocupó un lugar entre los suplentes. Cerró el año con apenas cinco goles convertidos, números que no reflejan del todo su trayectoria. Aun así, sigue siendo considerado por Gustavo Alfaro en el proceso de la selección paraguaya rumbo al Mundial 2026. Incluso, trascendió que el entrenador le recomendó continuar su carrera fuera de Paraguay y mantenerse en una liga competitiva.
El posible arribo de Romero también suma un condimento extra: es hermano de Óscar Romero, quien vistió la camiseta azul y oro entre 2022 y 2023. Además, no es un nombre desconocido para Juan Román Riquelme, que en su momento supo destacar sus condiciones. “Es un grandísimo jugador”, afirmó el vicepresidente de Boca en febrero de 2022.
Si no surgen contratiempos, todo indica que Ángel Romero se convertirá en refuerzo de Boca en este 2026 y será la primera incorporación del ciclo encabezado por Claudio Úbeda, en un mercado que hasta ahora venía siendo esquivo para el club.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario