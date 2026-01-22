Debut amargo para Enzo Pérez en Argentinos Juniors: su reacción al ser reemplazado
El mediocampista sufrió una molestia física en su primer partido oficial con el club y reaccionó con enojo al ser reemplazado.
El estreno oficial de Enzo Pérez con la camiseta de Argentinos Juniors estuvo lejos de lo esperado y las cosas no salieron como estaban planificadas. En el cruce ante Midland, disputado en Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, el experimentado volante debió dejar la cancha en el inicio del segundo tiempo por una dolencia muscular y reaccionó con visible fastidio al dirigirse al banco de suplentes.
Apenas cinco minutos después de comenzada la segunda mitad del juego, el ex River acusó una molestia que obligó al cuerpo técnico a decidir su salida. Francis Mac Allister fue quien ingresó en su lugar. La decisión no cayó bien en Pérez, que caminó rumbo al banco entre insultos y descargó su bronca pateando una heladerita antes de sentarse.
Ya fuera del campo, Enzo se colocó una bolsa de hielo y comentó a sus compañeros lo que había sentido en la pierna. La situación se volvió todavía más frustrante para el mediocampista cuando, instantes después de su salida, Midland logró el empate por intermedio de Agustín Campana, cambiando por completo el rumbo del partido.
El encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos y se definió desde los doce pasos. Allí, el equipo de Libertad firmó el primer gran golpe del certamen al imponerse 6-5 en la tanda de penales, con el arquero Mauro Leguiza como figura decisiva. Así, el Bicho se despidió prematuramente del torneo en una noche cargada de tensión.
Enzo Pérez, que cumplirá 40 años en febrero y viene de jugar la temporada anterior con River, llegó a Argentinos como uno de los refuerzos de jerarquía para la temporada, en un mercado que también incluyó a Gino Infantino, Brayan Cortés, Agustín Ávalos Molina y Leandro Fernández, además de los futbolistas que regresaron de sus préstamos. Su debut, sin embargo, dejó más preocupaciones que certezas.
