Debut amargo para Enzo Pérez en Argentinos Juniors: su reacción al ser reemplazado

El estreno oficial de Enzo Pérez con la camiseta de Argentinos Juniors estuvo lejos de lo esperado y las cosas no salieron como estaban planificadas. En el cruce ante Midland, disputado en Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, el experimentado volante debió dejar la cancha en el inicio del segundo tiempo por una dolencia muscular y reaccionó con visible fastidio al dirigirse al banco de suplentes.