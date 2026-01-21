Con el arquero como figura total, Midland hizo historia y eliminó a Argentinos de la Copa Argentina 2026

Del otro lado estaba Midland, un equipo que vive un momento histórico. El "Funebrero" tuvo un 2025 soñado, en el que conquistó tanto el Torneo Apertura como el Clausura, consagrándose campeón absoluto de su categoría, logro que le permitió concretar el ascenso a la Primera Nacional, división en la que competirá por primera vez en sus 111 años de historia, un hito que marcó para siempre al club de Merlo.

Argentinos Juniors vs. Midland: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.

Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. TV: TyC Sports.