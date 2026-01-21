Con el arquero como figura total, Midland hizo historia y eliminó a Argentinos de la Copa Argentina 2026
El conjunto del oeste le empató 1-1 al "Bicho" en los 90, y se impuso en los penales con Leguiza como figura: tapó tres disparos y convirtió el definitivo.
La Copa Argentina volvió a poner frente a frente a equipos de distintas categorías con historias y realidades opuestas, y en uno de los duelos destacados de los 32vos de final, Midland dio el batacazo, y eliminó a Argentinos Juniors.
En el estadio Ciudad de Lanús, el "Bicho" lo ganaba 1-0 con el tanto de Alan Lescano en la primera mitad; pero Campana igualó en el complemento para forzar la definición desde los penales.
En una serie infartante, el arquero Leguiza se convirtió en héroe: tapó tres disparos y anotó el definitivo para el delirio del conjunto del oeste del conurbano bonaerense, que hizo historia y se metió en los 16vos de final.
Para el "Bicho", el compromiso representaba una nueva oportunidad de revancha. El equipo dirigido por Nicolás Diez llegaba como subcampeón de la última edición, luego de haber quedado a las puertas del título tras caer por penales ante Independiente Rivadavia.
Aquel desenlace dejó una espina profunda en La Paternal, donde el objetivo para esta temporada es claro: cortar una racha negativa de 16 años sin títulos y volver a posicionarse como protagonista a nivel local.
Del otro lado estaba Midland, un equipo que vive un momento histórico. El "Funebrero" tuvo un 2025 soñado, en el que conquistó tanto el Torneo Apertura como el Clausura, consagrándose campeón absoluto de su categoría, logro que le permitió concretar el ascenso a la Primera Nacional, división en la que competirá por primera vez en sus 111 años de historia, un hito que marcó para siempre al club de Merlo.
Argentinos Juniors vs. Midland: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- TV: TyC Sports.
