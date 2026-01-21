Amnistía para los jugadores de Estudiantes tras el pasillogate y otros suspendidos: qué definió la AFA
La AFA impulsa una medida que permitiría a los futbolistas del Pincha no cumplir las suspensiones por no realizar el pasillo ante Rosario Central.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió avanzar con una amnistía general que beneficiaría a los jugadores de Estudiantes sancionados por el denominado “pasillogate”, en el que se negaron a hacer el pasillo de honor ante Rosario Central.
Según los lineamientos del Comité Ejecutivo, esta medida permitirá que los futbolistas no cumplan las suspensiones de dos fechas que les habían sido aplicadas originalmente, dejándolos habilitados para el inicio del Torneo Apertura 2026.
El caso generó gran repercusión en el ámbito del fútbol argentino, ya que además de los jugadores, la sanción más severa había alcanzado al presidente de Estudiantes, quien recibió un castigo de seis meses.
La polémica se centró en si las sanciones se cumplirían de manera estricta o si pudieran quedar sin efecto a partir de la amnistía promovida por la AFA, un gesto que busca dar por cerrados ciertos conflictos disciplinarios y permitir un reinicio sin restricciones para la nueva temporada.
Si bien la decisión del Comité Ejecutivo representa un paso clave, todavía resta la confirmación formal del Tribunal de Disciplina de la AFA. Hasta que este organismo ratifique la medida, las suspensiones siguen técnicamente vigentes y podrían aplicarse en caso de cualquier revisión.
De esta manera, la amnistía, aunque anunciada, no se considera definitiva y depende de la validación oficial para que los jugadores queden habilitados automáticamente para disputar el torneo.
La medida se da en un contexto de tensiones previas entre la AFA, los clubes y los jugadores, y coincide con otras decisiones recientes del organismo para regularizar sanciones pendientes y limpiar el inicio de la temporada. Para los futbolistas de Estudiantes, la implementación efectiva de la amnistía significaría poder iniciar el Apertura sin limitaciones, mientras que la comunidad del fútbol sigue expectante ante la decisión final del Tribunal de Disciplina y su impacto en otros casos similares.
