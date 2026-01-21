Amnistía para los jugadores de Estudiantes tras el pasillogate y otros suspendidos: qué definió la AFA

De esta manera, la amnistía, aunque anunciada, no se considera definitiva y depende de la validación oficial para que los jugadores queden habilitados automáticamente para disputar el torneo.

La medida se da en un contexto de tensiones previas entre la AFA, los clubes y los jugadores, y coincide con otras decisiones recientes del organismo para regularizar sanciones pendientes y limpiar el inicio de la temporada. Para los futbolistas de Estudiantes, la implementación efectiva de la amnistía significaría poder iniciar el Apertura sin limitaciones, mientras que la comunidad del fútbol sigue expectante ante la decisión final del Tribunal de Disciplina y su impacto en otros casos similares.