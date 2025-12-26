Manchester United vs. Newcastle, por la Premier League 2025/26: horario, formaciones y cómo ver en vivo

manchester united newcastle 2

Así se jugará la fecha 18 de la liga inglesa: todos los partidos

El Boxing Day se completa con una fecha que promete otros choques atractivos en los próximos días, como el duelo del líder Arsenal frente a Brighton, la visita del Manchester City a Nottingham Forest y el cruce entre Chelsea y Aston Villa. Sin embargo, este viernes, todas las miradas estarán puestas en Old Trafford, donde Manchester United y Newcastle buscarán un triunfo que les permita cerrar el año con alivio y expectativas renovadas.

Viernes 26/12

Manchester United – Newcastle United (17:00)

Sábado 27/12

Nottingham Forest – Manchester City (09:30)

West Ham – Fulham (12:00)

Liverpool – Wolves (12:00)

Brentford – Bournemouth (12:00)

Arsenal – Brighton (12:00)

Burnley – Everton (12:00)

Chelsea – Aston Villa (14:30)

Domingo 28/12

Sunderland – Leeds (11:00)

Crystal Palace – Tottenham (13:30)

Cómo está la tabla de posiciones de la Premier League

El desarrollo del campeonato mantiene una lucha intensa tanto en la parte alta como en la zona baja. Arsenal lidera con 39 unidades, seguido de cerca por Manchester City y Aston Villa, mientras que Chelsea y Liverpool completan el grupo que hoy estaría clasificando a copas internacionales. Cada jornada empieza a pesar y los márgenes de error se reducen.

En ese contexto, Manchester United intenta no quedar descolgado, consciente de que una racha positiva puede reinsertarlo rápidamente en la pelea. En el fondo, la disputa por la permanencia también empieza a ganar dramatismo. West Ham, Burnley y Wolves ocupan los puestos de descenso, con estos últimos en una situación crítica, apenas dos puntos cosechados en 17 fechas.

Embed Standings provided by Sofascore