Manchester United vs. Newcastle, por la Premier League 2025/26: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El único partido del tradicional día inglés se juega este viernes por la tarde, con ambos equipos necesitados de sumar para no perder terreno en la liga inglesa.
La Premier League mantiene viva la tradición del Boxing Day y, en este 2025, el calendario ofrece un solo encuentro para la jornada posterior a la Navidad. Manchester United y Newcastle se enfrentarán este viernes desde las 17, hora de la Argentina, en el estadio Old Trafford, en un duelo correspondiente a la fecha 18 del campeonato inglés.
El cruce encuentra a los Diablos Rojos en una posición intermedia de la tabla, lejos de los puestos de vanguardia pero todavía con margen para recuperar terreno. El equipo dirigido por Ruben Amorim ocupa el séptimo lugar con 26 puntos, la misma cantidad que Crystal Palace, aunque con una diferencia de gol ligeramente superior. La irregularidad volvió a marcar su andar reciente y quedó expuesta en la última jornada, cuando cayó 2-1 ante Aston Villa, en un partido en el que sufrió el doblete de Morgan Rogers y apenas pudo reaccionar con un tanto de Matheus Cunha.
Para el United, el duelo ante Newcastle representa una oportunidad clave para cerrar el año con una señal positiva. Old Trafford vuelve a ser escenario de un encuentro exigente, en un contexto en el que el proceso del nuevo entrenador todavía no termina de consolidarse y cada resultado condiciona el clima interno y externo alrededor del club.
Del otro lado aparece un Newcastle que tampoco logra afirmarse en la temporada. Las Urracas marchan undécimas con 23 puntos, igualadas con Brentford y Fulham, aunque mejor posicionadas por diferencia de gol. El empate 2-2 frente al Chelsea en la fecha anterior dejó sensaciones encontradas: el equipo mostró carácter para competir ante un rival de peso, pero volvió a dejar escapar la chance de sumar de a tres y dar un salto en la tabla.
Manchester United vs. Newcastle: probables formaciones
- Manchester United: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko. DT: Ruben Amorim.
- Newcastle: Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonalli, Ramsey; Murphy, Woltemade, Gordon. DT: Eddie Howe.
Cómo ver en vivo Manchester United vs. Newcastle
El partido será transmitido en vivo por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.
Así se jugará la fecha 18 de la liga inglesa: todos los partidos
El Boxing Day se completa con una fecha que promete otros choques atractivos en los próximos días, como el duelo del líder Arsenal frente a Brighton, la visita del Manchester City a Nottingham Forest y el cruce entre Chelsea y Aston Villa. Sin embargo, este viernes, todas las miradas estarán puestas en Old Trafford, donde Manchester United y Newcastle buscarán un triunfo que les permita cerrar el año con alivio y expectativas renovadas.
Viernes 26/12
- Manchester United – Newcastle United (17:00)
Sábado 27/12
- Nottingham Forest – Manchester City (09:30)
- West Ham – Fulham (12:00)
- Liverpool – Wolves (12:00)
- Brentford – Bournemouth (12:00)
- Arsenal – Brighton (12:00)
- Burnley – Everton (12:00)
- Chelsea – Aston Villa (14:30)
Domingo 28/12
- Sunderland – Leeds (11:00)
- Crystal Palace – Tottenham (13:30)
Cómo está la tabla de posiciones de la Premier League
El desarrollo del campeonato mantiene una lucha intensa tanto en la parte alta como en la zona baja. Arsenal lidera con 39 unidades, seguido de cerca por Manchester City y Aston Villa, mientras que Chelsea y Liverpool completan el grupo que hoy estaría clasificando a copas internacionales. Cada jornada empieza a pesar y los márgenes de error se reducen.
En ese contexto, Manchester United intenta no quedar descolgado, consciente de que una racha positiva puede reinsertarlo rápidamente en la pelea. En el fondo, la disputa por la permanencia también empieza a ganar dramatismo. West Ham, Burnley y Wolves ocupan los puestos de descenso, con estos últimos en una situación crítica, apenas dos puntos cosechados en 17 fechas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario