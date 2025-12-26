El futuro de Cristian Medina estaría fuera de Estudiantes: Foster Gillet decidirá dónde jugará

cristian medina estudiantes 1.jpg

El dirigente también admitió que su continuidad es poco probable, aunque evitó darla por descartada. “No tenemos certeza de que se va, pero es lo más probable. Tiene la posibilidad de desactivar el vínculo de manera sencilla y es uno de los caminos posibles”, señaló, en un mensaje que confirmó el delicado escenario institucional.

De concretarse la salida, Estudiantes perdería a uno de sus jugadores más valiosos sin recibir compensación económica, una situación que alimenta las críticas a la sociedad con Gillett. Mientras tanto, el futuro de Medina parece cada vez más ligado a decisiones empresariales y a un nuevo desafío lejos del fútbol argentino.