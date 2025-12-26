El futuro de Cristian Medina estaría fuera de Estudiantes: Foster Gillet decidirá dónde jugará
El mediocampista podría emigrar a Europa o Brasil si se concreta la decisión del magnate estadounidense, dueño de su pase, mientras el Pincha no obtendría beneficio económico alguno.
La etapa de Cristian Medina en Estudiantes de La Plata parece encaminarse hacia un cierre anticipado y con escaso margen de decisión para el club. El mediocampista de 23 años, una de las pocas certezas futbolísticas de la sociedad entre el Pincha y el empresario Foster Gillett, podría continuar su carrera en el exterior si se activa su salida, una operación que no dejará ingresos para la institución platense.
Medina tiene contrato vigente hasta 2028, pero ese vínculo no implica control total por parte de Estudiantes. El club no desembolsó dinero para su llegada, ya que fue el Grupo Gillett el que puso los 15 millones de dólares para sacarlo de Boca. Además, el jugador firmó un contrato paralelo con una empresa offshore vinculada a los derechos de imagen, lo que limita aún más la injerencia dirigencial.
Mientras continúa la investigación judicial por presunto lavado de dinero que involucra al magnate estadounidense y a Guillermo Tofoni, el futuro del volante campeón del fútbol argentino parece cada vez más lejos de La Plata. En ese contexto, Medina comenzó a analizar alternativas para continuar su carrera fuera del país.
Entre los destinos que aparecen en el radar se destaca el Leicester City, club de la Premier League que podría convertirse en su próximo paso si se ejecutan las cláusulas previstas en el acuerdo. Al mismo tiempo, el mercado brasileño también surge como una opción concreta, con Botafogo, Flamengo y Fluminense atentos a su situación contractual.
Días atrás, Agustín Alayes, manager de Estudiantes, fue claro al referirse al tema y reconoció públicamente las limitaciones del club. “Medina no depende de nosotros, es el único jugador por el cual la injerencia en la toma de decisiones es menor”, explicó, dejando en evidencia que el control sobre el mediocampista es parcial.
El dirigente también admitió que su continuidad es poco probable, aunque evitó darla por descartada. “No tenemos certeza de que se va, pero es lo más probable. Tiene la posibilidad de desactivar el vínculo de manera sencilla y es uno de los caminos posibles”, señaló, en un mensaje que confirmó el delicado escenario institucional.
De concretarse la salida, Estudiantes perdería a uno de sus jugadores más valiosos sin recibir compensación económica, una situación que alimenta las críticas a la sociedad con Gillett. Mientras tanto, el futuro de Medina parece cada vez más ligado a decisiones empresariales y a un nuevo desafío lejos del fútbol argentino.
