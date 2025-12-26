Gustavo Costas pidió refuerzos y Racing avanzó con fuerza por Matko Miljevic

matko miljevic 1

El mercado de pases de Huracán: también se puede ir Lucas Carrizo

Además, el nombre del mediocampista no es el único que aparece en carpeta. En las últimas horas trascendió el interés de Argentinos Juniors por Lucas Carrizo, defensor central de 28 años que es tenido en cuenta por Diego Martínez. Si bien no hay una negociación avanzada, su situación también es observada de cerca por la dirigencia.

Desde el entorno de Huracán aclararon que no existe ningún conflicto ni presión por parte de los futbolistas, más allá de rumores que circularon recientemente. La postura es firme: venta o continuidad. Mientras tanto, Racing aguarda cerrar el acuerdo entre clubes para sumar a Miljevic y darle forma a un refuerzo que considera estratégico para el próximo proyecto deportivo.