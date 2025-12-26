Gustavo Costas pidió refuerzos y Racing avanzó con fuerza por Matko Miljevic
La Academia ya tiene un acuerdo con el volante estadounidense, pero resta definir la negociación con el Globo, que pretende una cifra bastante alta.
El mercado de pases comienza a tomar temperatura y uno de los movimientos que genera mayor atención es el posible traspaso de Matko Miljevic. Racing dio un paso firme en las últimas horas y quedó muy cerca de sumar al mediocampista de Huracán, con quien ya habría acordado las condiciones contractuales. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada: el punto central pasa por el entendimiento entre ambos clubes.
Desde Avellaneda aceleraron las gestiones tras la salida de Agustín Almendra, una baja que dejó un espacio a cubrir en el mediocampo. En ese contexto, Miljevic apareció como una prioridad para el cuerpo técnico y la dirigencia, que avanzaron rápidamente para seducir al futbolista. El volante de 24 años dio el visto bueno y espera que las instituciones lleguen a un acuerdo definitivo.
Huracán, por su parte, fijó una postura clara. El club de Parque Patricios tasó al jugador en alrededor de cinco millones de dólares por el ciento por ciento de su ficha. Si bien en Racing reconocen que ese monto podría negociarse, también admiten que la diferencia no es menor y que las conversaciones seguirán en los próximos días para intentar destrabar la operación.
En el Globo existe la expectativa de conservar un porcentaje del pase, teniendo en cuenta la proyección del futbolista y su objetivo personal de llegar al Mundial 2026. Miljevic es considerado una de las figuras del plantel y su eventual transferencia representaría un ingreso económico fundamental para una institución que atraviesa un presente financiero delicado.
La posible venta permitiría a Huracán ganar margen de maniobra en el mercado de pases. La dirigencia fue clara puertas adentro: en este período solo se desprenderá de jugadores mediante ventas, descartando préstamos u otras alternativas. En ese sentido, el dinero que podría ingresar por Miljevic sería clave para equilibrar las cuentas y pensar en refuerzos puntuales.
El mercado de pases de Huracán: también se puede ir Lucas Carrizo
Además, el nombre del mediocampista no es el único que aparece en carpeta. En las últimas horas trascendió el interés de Argentinos Juniors por Lucas Carrizo, defensor central de 28 años que es tenido en cuenta por Diego Martínez. Si bien no hay una negociación avanzada, su situación también es observada de cerca por la dirigencia.
Desde el entorno de Huracán aclararon que no existe ningún conflicto ni presión por parte de los futbolistas, más allá de rumores que circularon recientemente. La postura es firme: venta o continuidad. Mientras tanto, Racing aguarda cerrar el acuerdo entre clubes para sumar a Miljevic y darle forma a un refuerzo que considera estratégico para el próximo proyecto deportivo.
