Alejandro Garnacho, envuelto en polémica antes de su salida del Manchester United

Las críticas en redes sociales fueron inmediatas y contundentes, con mensajes que cuestionaron su profesionalismo y actitud. Este episodio se suma a un contexto deportivo adverso: el entrenador Ruben Amorim no lo incluyó en la lista de 32 jugadores para la pretemporada en Estados Unidos y le sugirió buscar un nuevo destino luego de que expresara su descontento por no ser titular en la final de la Europa League contra Tottenham.