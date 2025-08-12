Alejandro Garnacho, envuelto en polémica antes de su salida del Manchester United
Una foto con un vapeador en un estudio de tatuajes generó críticas en redes y sumó tensión a su inminente traspaso a Chelsea.
Alejandro Garnacho volvió a ser noticia fuera de la cancha y no precisamente por su rendimiento. El delantero argentino, con un pie fuera de Manchester United, quedó en el centro de una controversia después de que el Daily Mail difundiera una imagen en la que se lo ve en un estudio de tatuajes sosteniendo un vapeador.
El objeto, identificado como un modelo Hayati Pro Ultra legal en el Reino Unido, ya le había traído problemas en 2023, cuando una publicación en Instagram lo mostró con un dispositivo similar, episodio que intentó minimizar alegando que pertenecía a un familiar.
Las críticas en redes sociales fueron inmediatas y contundentes, con mensajes que cuestionaron su profesionalismo y actitud. Este episodio se suma a un contexto deportivo adverso: el entrenador Ruben Amorim no lo incluyó en la lista de 32 jugadores para la pretemporada en Estados Unidos y le sugirió buscar un nuevo destino luego de que expresara su descontento por no ser titular en la final de la Europa League contra Tottenham.
En la Selección Argentina, su presencia también se redujo: no juega desde noviembre de 2024, cuando ingresó 26 minutos frente a Paraguay, y este año no fue citado contra Uruguay y Brasil, regresando recién ante Chile y Colombia, aunque sin sumar minutos.
Alejandro Garnacho y su inminente traspaso a Chelsea
Chelsea aparece como el candidato principal para quedarse con sus servicios. Sin embargo, el monto de la operación sigue en discusión: mientras el United llegó a pedir 70 millones de euros, las últimas valuaciones bajaron a unos 50 millones, y medios británicos estiman que el traspaso podría cerrarse en torno a las 40 millones de libras.
Desde su debut en 2022, acumuló 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias, con títulos como la FA Cup 2024 y la Copa de la Liga 2023. Ahora, su inminente salida se ve acompañada de un nuevo escándalo mediático, que amenaza con opacar sus logros y pone en duda cómo será recibido en su próximo club.
