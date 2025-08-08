Cambia el rojo por el azul: Alejandro Garnacho, a un paso de ser refuerzo del Chelsea
El extremo argentino de 21 años tiene todo encaminado para dejar el Manchester United y unirse a los “Blues”, en busca de continuidad y proyección en la Premier League.
Alejandro Garnacho está muy cerca de cambiar de camiseta, aunque no de liga. El atacante de 21 años alcanzó un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo jugador del Chelsea, quedando solo pendiente el entendimiento definitivo entre los “Blues” y el Manchester United.
La llegada de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo a Old Trafford redujo las posibilidades del “Bichito” de tener minutos, por lo que el club decidió abrirle la puerta de salida. El United pretende alrededor de 55 millones de libras esterlinas por su pase, cifra que podría negociarse dado el contexto y la necesidad de desprenderse de su contrato.
Garnacho se uniría así a un Chelsea que ya cuenta con otros argentinos como Enzo Fernández y el joven defensor Aaron Anselmino, cumpliendo uno de los pedidos del técnico Enzo Maresca. El entrenador también había mostrado interés en incorporar al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, aunque esa operación aún no se concretó.
El plan inicial de Garnacho para seguir cerca de la Selección Argentina
Más allá del aspecto deportivo, la decisión del europibe responde a un plan personal: continuar en la Premier League para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni y así reforzar sus chances de ser convocado a la Selección Argentina. La estabilidad familiar y la posibilidad de competir en el máximo nivel también pesaron en su determinación.
El jugador rechazó propuestas tentadoras de Napoli, Galatasaray y del fútbol árabe, priorizando su permanencia en Inglaterra. La oficialización del traspaso podría darse en cuestión de días, una vez que ambas instituciones cierren los detalles económicos.
Si todo avanza como está previsto, no solo continuará su carrera en una de las ligas más competitivas del mundo, sino que además se sumará a un proyecto en reconstrucción, con la oportunidad de ser protagonista y demostrar que puede convertirse en una de las figuras de la Premier en los próximos años.
