Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que pagará al Manchester United

El paso por Manchester United

El surgido de las inferiores del Atlético de Madrid llegó a Old Trafford en 2020 como juvenil por apenas 500.000 dólares. Desde entonces, disputó 144 partidos oficiales, anotó 26 goles y repartió 22 asistencias, conquistando además 2 títulos: la Copa de la Liga y la FA Cup. En su última temporada, Garnacho jugó 39 partidos, marcando 8 goles, a pesar de la reducción de minutos y la falta de continuidad como titular, lo que motivó su salida hacia Chelsea.