Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que pagará al Manchester United
Sin lugar con Amorim, el argentino se sumará al plantel del campeón del mundo. Los Diablos Rojos se quedarán con el porcentaje de una futura venta.
Se terminó la espera: Alejandro Garnacho dejará Manchester United y se convertirá en nuevo jugador del Chelsea, bajo el mando de Enzo Maresca. El extremo argentino firmará un contrato hasta 2032, en un traspaso que rondó los 40 millones de libras, según confirmó el periodista Fabrizio Romano. Además, los Diablos Rojos conservarán un 10% de una futura venta del jugador.
Garnacho no tenía lugar en el Manchester United tras los conflictos con el entrenador Rúben Amorim y su protagonismo disminuyó en la última temporada. Con este cambio de aires, el campeón del mundo buscará recuperar regularidad y ganarse un lugar tanto en su club como en la Selección Argentina.
Alejandro Garnacho viaje y firma con el Chelsea en las próximas horas
El jugador viajará a Londres este viernes para realizar la revisión médica. Si todo marcha según lo previsto, pondrá la firma y se unirá oficialmente a los Blues, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del equipo inglés.
El paso por Manchester United
El surgido de las inferiores del Atlético de Madrid llegó a Old Trafford en 2020 como juvenil por apenas 500.000 dólares. Desde entonces, disputó 144 partidos oficiales, anotó 26 goles y repartió 22 asistencias, conquistando además 2 títulos: la Copa de la Liga y la FA Cup. En su última temporada, Garnacho jugó 39 partidos, marcando 8 goles, a pesar de la reducción de minutos y la falta de continuidad como titular, lo que motivó su salida hacia Chelsea.
Alejandro Garnacho, al borde de un nuevo comienzo en Chelsea
Para el extremo de 20 años, el acuerdo representaría mucho más que un cambio de camiseta: lo liberaría de un conflicto que lo había dejado en una situación incómoda y con el riesgo de pasar media temporada sin minutos oficiales si no se concretaba su salida. Esa inactividad hubiera complicado seriamente sus chances de entrar en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina con vistas al Mundial 2026.
