La millonaria oferta de Chelsea a Manchester United para poner fin a la novela de Alejandro Garnacho

Sus números en la última temporada

En la campaña pasada con el Manchester United, Garnacho disputó 39 partidos, en los que anotó 8 goles, aunque perdió continuidad tras sus roces con el técnico Ruben Amorim, lo que también afectó su proyección internacional.

De confirmarse la operación, Garnacho se sumará a un Chelsea que atraviesa un mejor presente que el United y donde podría reencontrar su mejor versión. Un buen rendimiento bajo las órdenes de Maresca lo posicionaría nuevamente como un nombre fuerte para integrar la Scaloneta en el próximo ciclo mundialista.