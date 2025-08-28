Las sorpresas de Marcelo Gallardo para enfrentar a Unión por la Copa Argentina: los 11 confirmados
El equipo del "Muñeco" se mide con el "Tatengue" este jueves en Mendoza y busca avanzar a los cuartos de final del certamen.
River atraviesa un momento cargado de competencias, pero mantiene vivo su objetivo de pelear en todos los frentes. Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras una definición por penales ante Libertad y de igualar con un once alternativo frente a Lanús en el Torneo Clausura, ahora el foco está puesto en la Copa Argentina.
Este jueves, desde las 21:15 en Mendoza, el "Millonario" se enfrenta a Unión de Santa Fe en un duelo decisivo por los octavos de final. Marcelo Gallardo reservó titulares en el último compromiso pensando en este partido, lo que deja en claro la importancia que le asigna al certamen, donde Racing ya espera rival en la siguiente fase.
El entrenador definió a última hora el equipo, con algunas sorpresas: Paulo Díaz va al banco, y en su lugar ingresa Lautaro Rivero, de gran partido ante Lanús, en una de las grandes apuestas del DT.
En el mediocampo, los nombres de Enzo Pérez e Ignacio Fernández se mantienen, y se suma Giuliano Galoppo y un cuarto volante, en otra de las sorpresas: más allá de las flojas actuaciones, Kevin Castaño se mantiene en el once inicial.
Otra de las dudas estaba en el ataque, con la posible inclusión de un tercer delantero o de la continuidad de Juan Fernando Quintero. Finalmente el "Muñeco" no se quedó con ninguna de estas opciones, sino que irá en busca de los cuartos de final con la dupla Sebastián Driussi - Maximiliano Salas.
De esta manera, Gallardo también sorprende con la salida de Facundo Colidio, quien venía siendo uno de los titulares inamovibles.
La formación de River para chocar ante Unión por Copa Argentina
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
