Alejandro Garnacho renovó su contrato con Manchester United

"Desde que me sumé a este club, soñé con mi debut, con jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en mi pecho. Estoy muy orgulloso y emocionado por haber experimentado esos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso de mi viaje. Estamos agradecidos por esta chance de continuar nuestra estadía en Manchester United y ya comencé a trabajar en pos de los próximos objetivos", sostuvo el delantero luego de tomarse la tradicional foto junto a Erik ten Hag, entrenador del club, firmando su nuevo contrato.