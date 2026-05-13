La dolorosa decisión de Lionel Messi que dejará a Rodrigo De Paul en Racing
El futuro de Rodrigo De Paul: seguirá en el Inter Miami junto a Messi, pero ya decidió que su regreso a la Argentina será para jugar en Racing.
El futuro de Rodrigo De Paul está trazado y tiene dos grandes objetivos: acompañar a Lionel Messi hasta el final de su carrera y luego pegar la vuelta al fútbol argentino. Esta información fue confirmada por el periodista Tomás Dávila durante la emisión de Sportscenter en la pantalla de ESPN.
El plan junto a Messi y la ilusión de Racing
La valiosa información brindada en ESPN detalla que la intención principal es continuar en el Inter de Miami, con una condición innegociable: quedarse hasta que el astro rosarino decida dejar la actividad. "Una vez que Messi tome la decisión, Dios quiera que nunca, pero algún día va a dejar de jugar al fútbol, una vez que eso pase, De Paul vuelve a Racing", sentenció Tomás Dávila en Sportscenter.
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Además, el periodista se encargó de desmentir categóricamente los fuertes rumores que lo vinculaban con el equipo de la Ribera. Explicaron que, por su cercanía con Leandro Paredes, muchos especulaban con ese destino, pero aclararon tajantemente: "De Paul no se muere por jugar en Boca y cuando vuelva va a volver a Racing".
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