El plan junto a Messi y la ilusión de Racing

La dolorosa decisión de Lionel Messi que dejará a Rodrigo De Paul en Racing La dolorosa decisión de Lionel Messi que dejará a Rodrigo De Paul en Racing

La valiosa información brindada en ESPN detalla que la intención principal es continuar en el Inter de Miami, con una condición innegociable: quedarse hasta que el astro rosarino decida dejar la actividad. "Una vez que Messi tome la decisión, Dios quiera que nunca, pero algún día va a dejar de jugar al fútbol, una vez que eso pase, De Paul vuelve a Racing", sentenció Tomás Dávila en Sportscenter.