La venganza de la TV de Qatar luego de la eliminación de Alemania

Yeltsin Tejeda (13m. ST) y Manuel Neuer, en contra (25m.) convirtieron los goles de Costa Rica que durante tres minutos estuvo al frente y con ese resultado clasificaba dejando afuera a Alemania y España.

El equipo de Hansi Flick terminó tercero en el grupo E con 4 puntos pero quedó afuera por peor diferencia de gol que España: +1 contra +6.

LA BURLA DE LA TV DE QATAR LUEGO DEL FRACASO DE ALEMANIA

Mucha polémica se generó en las semanas previas a la Copa del Mundo por el deseo de usar una cinta de capitán "One Love", en apoyo a las comunidades LGBT+. Finalmente la FIFA no lo permitió y cualquier capitán que la utilizara sería amonestado en el inicio del encuentro. Alemania mostró su enojo ante esta restricción: los jugadores titulares ante Japón posaron con su boca tapada en la tradicional foto previa del once inicial.

Por esta razón, un programa de TV de Qatar comenzó la edición burlándose y esta acción se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Embed Así comenzó el programa de fútbol principal de Qatar tras la eliminación de Alemania pic.twitter.com/HCL5cbc859 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 2, 2022