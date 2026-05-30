Carlo Ancelotti habló sobre la presencia de Neymar en el Mundial 2026 tras su lesión: qué dijo
Ancelotti llevó calma en Brasil y respaldó a Neymar tras su lesión, asegurando que el delantero estará en el Mundial 2026 incluso si no llega al debut.
En medio de la preocupación en Brasil por la lesión de Neymar Jr., el entrenador de la selección, Carlo Ancelotti, salió a llevar calma y dejó una definición que no pasó desapercibida: el crack brasileño sigue firme en los planes para el Mundial 2026.
Todo se dio luego de conocerse que Neymar sufrió una lesión muscular que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en los hinchas, justo en un momento clave de la preparación rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de alimentar la incertidumbre, Ancelotti fue directo y marcó postura.
“Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros… si no llega al primer partido, llega al segundo”, aseguró el entrenador, dejando en claro que su presencia en la lista está prácticamente garantizada.
En la misma línea, el técnico italiano remarcó que los 26 futbolistas que formen parte de la convocatoria final “van a jugar el Mundial”, cerrando la puerta a especulaciones sobre posibles bajas por cuestiones físicas de último momento.
Las palabras del entrenador fueron interpretadas como un fuerte respaldo al delantero, que sigue siendo una de las grandes figuras de la selección brasileña pese a las lesiones que lo vienen afectando en los últimos años.
De esta manera, Ancelotti intentó despejar cualquier tipo de dudas: Neymar sigue dentro del proyecto y su participación en el Mundial, más allá del contratiempo físico, no está en discusión.
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