Sorpresa en el Mundial de básquet: Alemania eliminó a Estados Unidos en semifinales

El ala pivote Daniel Theis resultó la figura de la Mannschaft, que jugará la primera semifinal de su historia. El jugador de los Indiana Pacers promedió 21 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo.

Estados Unidos, vigente titular olímpico y cinco veces campeón del mundo, quedó afuera del partido decisivo por segunda edición consecutiva ya que se había despedido en los cuartos de final de China 2019. Al seleccionado norteamericano no le alcanzaron los 23 partido del escolta de Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, mayor anotador del juego.

Alemania aseguró su mejor actuación en una Copa del Mundo -fue semifinalista en 2002- y definirá el título el domingo desde las 9:40 ante Serbia en el Mall of Asia de Manila. Previamente, Estados Unidos jugará por el bronce frente a Canadá. Ambos partidos serán transmitidos por DSports.

Los serbios eliminaron a los canadienses con marcador de 95-86 (23-15, 29-24, 23-24 y 20-23) y una destacada actuación de Bogdan Bogdanovic, el escolta de Atlanta Hawks en la NBA, con 23 puntos, con cuatro rebotes y tres asistencias. También sobresalió Ognjen Dobric, escolta del Bologna de Italia, y Nikola Milutinov, pivote de Olympiakos de Grecia, ambos con 16.

