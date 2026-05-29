Julián Álvarez y Emilia Ferrero disfrutaron de una escapada antes del Mundial 2026
El atacante de la Selección Argentina compartió algunos momentos de descanso junto a su novia en la previa de una nueva temporada cargada de desafíos.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y después de varios meses atravesados por la exigencia del fútbol europeo, Julián Álvarez decidió tomarse unos días de descanso junto a Emilia Ferrero y compartir parte de esa escapada en sus redes sociales.
El atacante del Atlético de Madrid publicó distintas imágenes del viaje y mostró algunos momentos de tranquilidad junto a su pareja, en medio de un calendario que vuelve a aparecer cargado tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina.
En las fotos se pudo ver a ambos disfrutando de paisajes paradisíacos, salidas, comidas y caminatas, en una pausa marcada por el relax y el tiempo compartido lejos de la presión habitual de la alta competencia. Como suele ocurrir cada vez que Julián deja ver parte de su intimidad, las publicaciones rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos del campeón del mundo.
Aunque mantienen un perfil mucho más reservado que otras parejas vinculadas al ambiente futbolístico, Julián y Emilia suelen compartir algunas postales de sus viajes y de distintos momentos personales. En los últimos años ya habían mostrado escapadas por varias ciudades europeas y destinos turísticos elegidos durante los recesos de temporada.
La historia entre ambos viene desde hace mucho tiempo atrás. Se conocieron en Calchín, Córdoba, cuando todavía eran adolescentes, y atravesaron juntos todas las etapas del crecimiento profesional del delantero. Desde los primeros años en River hasta la conquista del Mundial de Qatar y su consolidación en Europa, Emilia estuvo presente en cada momento importante de la carrera del futbolista.
Actualmente instalados en Madrid tras la llegada de Julián al Atlético, la pareja atraviesa un presente de estabilidad mientras el delantero continúa afianzándose como una de las piezas más importantes tanto en su club como en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Después de una temporada intensa y con un calendario que volverá a exigir al máximo, el atacante eligió bajar el ritmo durante algunos días antes de regresar a los entrenamientos y comenzar a enfocarse nuevamente en los objetivos deportivos que tendrá por delante.
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