Julián Álvarez y Emilia Ferrero disfrutaron de una escapada antes del Mundial 2026

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La historia entre ambos viene desde hace mucho tiempo atrás. Se conocieron en Calchín, Córdoba, cuando todavía eran adolescentes, y atravesaron juntos todas las etapas del crecimiento profesional del delantero. Desde los primeros años en River hasta la conquista del Mundial de Qatar y su consolidación en Europa, Emilia estuvo presente en cada momento importante de la carrera del futbolista.

Actualmente instalados en Madrid tras la llegada de Julián al Atlético, la pareja atraviesa un presente de estabilidad mientras el delantero continúa afianzándose como una de las piezas más importantes tanto en su club como en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Después de una temporada intensa y con un calendario que volverá a exigir al máximo, el atacante eligió bajar el ritmo durante algunos días antes de regresar a los entrenamientos y comenzar a enfocarse nuevamente en los objetivos deportivos que tendrá por delante.

julian alvarez La familia de Julián Álvarez