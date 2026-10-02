La AFA confirmó al árbitro que dirigirá la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina

La conformación del equipo arbitral prácticamente se mantendrá entre ambos encuentros, aunque los integrantes cambiarán sus funciones de acuerdo con cada partido.

Para Véjar será una oportunidad particular dentro de su carrera, ya que estará al frente de una jornada marcada por la despedida de uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Selección argentina.

Argentina primero enfrentará a Burkina Faso

Antes del partido que tendrá a Messi como protagonista, la Albiceleste deberá afrontar un nuevo amistoso. El rival será Burkina Faso, en un encuentro que se disputará el sábado por la noche en el estadio Monumental.

El equipo de Scaloni llega después de haber iniciado la fecha FIFA con una goleada. El miércoles, en Córdoba, Argentina derrotó 4-0 a Bolivia en el primero de los amistosos previstos para esta ventana internacional.

Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian “Cuti” Romero y José Manuel López. El resultado le permitió al seleccionado comenzar esta serie de partidos con una actuación contundente.

¿Cuándo será la despedida de Messi?

El partido ante Benín está programado para el martes 6 de octubre a las 20 horas, en el Monumental. Allí, la Pulga volverá a vestir la camiseta argentina en lo que está previsto como su última presentación con el seleccionado.