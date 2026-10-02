La AFA confirmó al árbitro que dirigirá la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina
Fernando Véjar será el encargado de impartir justicia en el partido ante Benín, que marcará la última presentación de Lionel Messi con la Selección argentina en el Monumental.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene árbitro confirmado. La AFA anunció quiénes serán los integrantes de las ternas arbitrales que estarán a cargo de los próximos amistosos de la Albiceleste y estableció que el chileno Fernando Véjar será el juez principal del encuentro ante Benín.
El partido tendrá un significado especial para el fútbol argentino porque será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección en el país. El capitán argentino volverá a encontrarse con los hinchas en el estadio Monumental, donde se espera un reconocimiento especial para cerrar una etapa que comenzó hace más de dos décadas.
Antes de ese encuentro, Argentina tendrá otro compromiso frente a Burkina Faso. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugará el sábado por la noche en el Monumental y contará con otro árbitro chileno: José Cabero.
Fernando Véjar dirigirá el último partido de Messi
La designación de Véjar para el encuentro ante Benín lo ubicará en un partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi del seleccionado argentino.
El árbitro chileno estará acompañado por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz, quienes se desempeñarán como asistentes. Cabero, que será el juez principal frente a Burkina Faso, ocupará el rol de cuarto árbitro durante el partido ante Benín.
La conformación del equipo arbitral prácticamente se mantendrá entre ambos encuentros, aunque los integrantes cambiarán sus funciones de acuerdo con cada partido.
Para Véjar será una oportunidad particular dentro de su carrera, ya que estará al frente de una jornada marcada por la despedida de uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Selección argentina.
Argentina primero enfrentará a Burkina Faso
Antes del partido que tendrá a Messi como protagonista, la Albiceleste deberá afrontar un nuevo amistoso. El rival será Burkina Faso, en un encuentro que se disputará el sábado por la noche en el estadio Monumental.
El equipo de Scaloni llega después de haber iniciado la fecha FIFA con una goleada. El miércoles, en Córdoba, Argentina derrotó 4-0 a Bolivia en el primero de los amistosos previstos para esta ventana internacional.
Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian “Cuti” Romero y José Manuel López. El resultado le permitió al seleccionado comenzar esta serie de partidos con una actuación contundente.
¿Cuándo será la despedida de Messi?
El partido ante Benín está programado para el martes 6 de octubre a las 20 horas, en el Monumental. Allí, la Pulga volverá a vestir la camiseta argentina en lo que está previsto como su última presentación con el seleccionado.
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