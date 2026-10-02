"¿Nuevo número 10?": el llamativo comentario de Dibu Martínez en la antesala a la despedida de Lionel Messi

Lo llamativo del gesto y el consecuente revuelo entre los hinchas radica en la vigencia del símbolo: Lionel Messi todavía porta la 10 y continuará vistiendo los colores de la "Albiceleste" al menos hasta su función de despedida programada para el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

Mientras el capitán transita sus últimos momentos dentro de la cancha con el dorsal histórico, el vestuario ya empieza a jugar con el recambio generacional y las apostillas sobre quién tendrá la difícil tarea de heredar la camiseta de la leyenda.