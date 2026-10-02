Lionel Messi sorprendió a todos y llegó antes de lo previsto a la Argentina para su despedida de la Selección

Una de las curiosidades es que este mensaje se contradice con lo expresado por el DT, Lionel Scaloni, quien aclaró que no habrá sucesor para dicho número al menos hasta después del 6 de octubre cuando Messi dispute su partido despedida en el Monumental.

El guiño de Dibu Martínez a Nico Paz en la previa a la despedida de Lionel Messi

El joven mediocampista, de gran actuación en el Mario Alberto Kempes donde coronó su rendimiento con un gol y destellos de jerarquía, compartió su alegría en las redes sociales tras el encuentro. Rápidamente, el arquero campeón del mundo irrumpió en la sección de comentarios con una pregunta directa y sugerente:

"¿Nuevo número 10?", lanzó el guardameta en Instagram, depositando públicamente sus fichas en favor del volante del Como de Italia.

Lo llamativo del gesto y el consecuente revuelo entre los hinchas radica en la vigencia del símbolo: Lionel Messi todavía porta la 10 y continuará vistiendo los colores de la "Albiceleste" al menos hasta su función de despedida programada para el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

Mientras el capitán transita sus últimos momentos dentro de la cancha con el dorsal histórico, el vestuario ya empieza a jugar con el recambio generacional y las apostillas sobre quién tendrá la difícil tarea de heredar la camiseta de la leyenda.