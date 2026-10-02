Lionel Messi sorprendió a todos y llegó antes de lo previsto a la Argentina para su despedida de la Selección
El crack rosarino sorprendió a todos al adelantarse a lo previsto y llegó en un vuelo privado directo desde Fort Lauderdale junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá Celia.
El capitán de la Selección Argentina Lionel Messi aterrizó este viernes en Rosario para sumarse a su histórica fiesta de despedida de la Albiceleste.
El crack rosarino sorprendió a todos al adelantarse a lo previsto y llegó en un vuelo privado directo desde Fort Lauderdale junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y su mamá Celia.
La Selección juega contra Burkina Faso en el Monumental y, aunque Messi no está para jugar este partido, el rumor indica que podría estar alentando a sus compañeros desde el palco.
"¿Nuevo número 10?": el llamativo comentario de Dibu Martínez en la antesala a la despedida de Lionel Messi
El ciclo de Lionel Messi en la Selección Argentina entra en su recta final rumbo a su emotiva despedida, un acontecimiento que inevitablemente abrirá el debate sobre el futuro portador de la emblemática camiseta número 10, y del que llamativamente opinó Dibu Martínez en las redes sociales.
En ese contexto, un guiño virtual encendió las especulaciones: tras la goleada por 4-0 ante Bolivia en Córdoba, el arquero pareció postular a Nico Paz como el próximo dueño del dorsal más pesado del fútbol mundial.
Una de las curiosidades es que este mensaje se contradice con lo expresado por el DT, Lionel Scaloni, quien aclaró que no habrá sucesor para dicho número al menos hasta después del 6 de octubre cuando Messi dispute su partido despedida en el Monumental.
El guiño de Dibu Martínez a Nico Paz en la previa a la despedida de Lionel Messi
El joven mediocampista, de gran actuación en el Mario Alberto Kempes donde coronó su rendimiento con un gol y destellos de jerarquía, compartió su alegría en las redes sociales tras el encuentro. Rápidamente, el arquero campeón del mundo irrumpió en la sección de comentarios con una pregunta directa y sugerente:
"¿Nuevo número 10?", lanzó el guardameta en Instagram, depositando públicamente sus fichas en favor del volante del Como de Italia.
Lo llamativo del gesto y el consecuente revuelo entre los hinchas radica en la vigencia del símbolo: Lionel Messi todavía porta la 10 y continuará vistiendo los colores de la "Albiceleste" al menos hasta su función de despedida programada para el próximo 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.
Mientras el capitán transita sus últimos momentos dentro de la cancha con el dorsal histórico, el vestuario ya empieza a jugar con el recambio generacional y las apostillas sobre quién tendrá la difícil tarea de heredar la camiseta de la leyenda.
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