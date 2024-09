Alexis Mac Allister palpitó el Superclásico: reveló que está haciendo de Boca a un compañero

alexis mac allister darwin nuñez.jpg

"Tenemos partido a las 3 de la tarde acá en Inglaterra, y el Superclásico es a las 8, así que llego justo para verlo. Me sentaré en el sillón, con unos mates, a disfrutarlo", comentó con entusiasmo. Además, agregó que, aunque no estará en la cancha, el hecho de poder ver el partido será emocionante.

"Es un partido lindo para ver y, más aún, para jugar. Ojalá que sea un gran espectáculo", sostuvo el futbolista de la Albiceleste. En cuanto a la relación con Darwin, delantero uruguayo y compañero de equipo, confesó que ha intentado influir en su preferencia futbolística.

"Todavía no apostamos nada, pero Darwin siempre me lleva la contra. En esta, no estoy tan seguro de que lo haga. Me parece que lo estamos tirando más para el lado de Boca", afirmó entre risas.

La conexión entre Uruguay y Boca Juniors es un tema recurrente, y Mac Allister aprovechó esa relación histórica para tratar de convencer a Núñez de sumarse al bando Xeneize: "Si quiere apostar, no tengo problemas. Estoy seguro de que voy a ganar", sentenció confiado.

El presente del Liverpool de Alexis Mac Allister

En cuanto al presente de Liverpool, los "Reds" tuvieron un sólido inicio de temporada en la Premier League, logrando victorias consecutivas en las primeras tres fechas. Sin embargo, el fin de semana pasado sufrieron un traspié inesperado ante el Nottingham Forest, cayendo por 1-0.

Pese a esa derrota, el equipo inglés volvió a encarrilarse con una remontada impresionante en su debut en la Champions League, venciendo 3-1 al Milan en Italia.