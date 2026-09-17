Alexis Mac Allister sorprendió con un look de lujo: tapado negro, mocasines y un bolso carísimo
El mediocampista del Liverpool dejó de lado la ropa deportiva y mostró una imagen sofisticada en redes sociales, con prendas clásicas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.
Alexis Mac Allister volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de una cancha. El mediocampista argentino del Liverpool apareció en redes sociales con un look completamente diferente al que suele mostrar durante sus compromisos deportivos y apostó por una combinación elegante, sobria y marcada por accesorios de lujo.
El campeón del mundo eligió un estilismo total black, basado en distintas prendas de color negro. La combinación estuvo integrada por un buzo clásico de cuello redondo y sin estampas, acompañado por un pantalón de corte recto. La pieza que terminó de transformar el conjunto fue un tapado largo de lana, con doble abotonadura y solapas.
El abrigo aportó una estética más formal y convirtió al look en una propuesta alejada de la habitual indumentaria deportiva que identifica al futbolista. El volante del seleccionado nacional completó el outfit con mocasines de cuero negro con textura croco, una elección que reforzó el tono elegante de la vestimenta.
El bolso Bottega Veneta que eligió Alexis Mac Allister
Sin embargo, el accesorio que más llamó la atención fue el bolso que llevó el mediocampista. Se trata de una pieza de Bottega Veneta, una de las firmas de lujo más reconocidas en el mundo de la moda. El Colo eligió el modelo Andiamo Large, confeccionado con la característica piel Intrecciato de la marca italiana. Esta técnica consiste en el trenzado artesanal de tiras de cuero y es uno de los rasgos distintivos de la firma.
El diseño también incorpora un detalle metálico con forma de nudo en la correa, otro de los elementos que caracteriza al modelo. De acuerdo con el valor señalado en la publicación original, el bolso elegido por el argentino tiene un precio de 8900 dólares. El accesorio se convirtió así en uno de los puntos centrales de una imagen en la que el futbolista mostró una faceta diferente fuera del fútbol.
Anteojos de Tom Ford para completar el outfit
El look no terminó con el tapado y el bolso: también incorporó anteojos de sol de Tom Ford, otra marca internacional asociada con la moda de alta gama. En particular, el futbolista utilizó el modelo Addison 02, perteneciente a la colección invierno 2026 de la firma estadounidense.
Se trata de un diseño de marco rectangular elaborado en acetato y con una estética inspirada en las formas y proporciones características de la década de 1990. La elección mantuvo la misma línea estética del resto del conjunto: colores sobrios, líneas clásicas y detalles de lujo.
El nuevo look de Alexis Mac Allister
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