Alexis Mac Allister sorprendió con un look de lujo: tapado negro, mocasines y un bolso carísimo

Anteojos de Tom Ford para completar el outfit

El look no terminó con el tapado y el bolso: también incorporó anteojos de sol de Tom Ford, otra marca internacional asociada con la moda de alta gama. En particular, el futbolista utilizó el modelo Addison 02, perteneciente a la colección invierno 2026 de la firma estadounidense.

Se trata de un diseño de marco rectangular elaborado en acetato y con una estética inspirada en las formas y proporciones características de la década de 1990. La elección mantuvo la misma línea estética del resto del conjunto: colores sobrios, líneas clásicas y detalles de lujo.

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