Revelaron que Racing intentó contratar a Icardi: la respuesta que sorprendió a todos

El antecedente que complica un regreso al fútbol argentino

En junio de 2026, Elio Letterio Pino había sido contundente al referirse a las versiones que vinculaban al atacante con distintos equipos argentinos. El agente descartó negociaciones con clubes del país y aseguró que Icardi no tenía interés en regresar al fútbol argentino. Aquella postura había marcado un antecedente claro frente a las versiones que circulaban sobre su futuro.

“No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina", aseguró el agente del futbolista. "He leído sobre figuras autorizadas que han dado o negado permiso a Icardi para jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes o los futbolistas famosos, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine”, sentenció.

¿Qué será del futuro de Icardi?

El intento del ídolo del Inter de Milán no modificó, al menos por ahora, el escenario del delantero. El club quiso conocer su disponibilidad, pero no consiguió establecer una negociación pese a los distintos canales utilizados para acercarle la propuesta.

El atacante continúa siendo un nombre atractivo para las instituciones argentinas por su recorrido y su capacidad goleadora, pero su postura respecto de volver al país aparece como el principal obstáculo para cualquier operación.

La Academia deberá continuar buscando alternativas para reforzar su ataque, mientras que el futuro de Icardi permanece ligado a su continuidad en el fútbol internacional.