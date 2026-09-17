Revelaron que Racing intentó contratar a Icardi: la respuesta que sorprendió a todos
La Academia buscó sumar al exdelantero del Galatasaray durante el final del mercado de pases en septiembre y hasta hizo llegar una propuesta a través de su padre.
Racing realizó un intento concreto para incorporar a Mauro Icardi durante septiembre de 2026, aunque la gestión no prosperó. El club de Avellaneda se comunicó con el delantero y también buscó acercarle una propuesta formal por intermedio de su padre, pero no obtuvo una respuesta.
La información fue difundida por el periodista Damián Villagra y posteriormente replicada por Data Racing OK. De acuerdo con lo publicado, desde la institución intentaron establecer contacto con el futbolista para conocer su predisposición y plantearle la posibilidad de sumarse al plantel.
La operación, sin embargo, quedó rápidamente condicionada por la postura que el atacante mantiene respecto de continuar su carrera en el exterior. Pese a los rumores que periódicamente lo vinculan con clubes argentinos, hasta el momento el goleador no mostró señales públicas de querer regresar al fútbol del país.
Racing intentó contratar a Mauro Icardi
Ante la falta de respuesta directa, la Academia intentó avanzar por otra vía. Según la información difundida, la dirigencia encabezada por Diego Milito hizo llegar una oferta a través del padre del delantero con la intención de abrir una negociación. El contacto tampoco habría generado una contestación favorable. De esta manera, el club que viste de blanco y celeste no pudo avanzar en una eventual incorporación de uno de los delanteros argentinos más reconocidos de los últimos años.
El interés se produjo en un contexto en el que el nombre de Icardi volvió a aparecer asociado a diferentes instituciones del fútbol argentino. No obstante, una cosa son los rumores y otra muy diferente una negociación formal, y en este caso el intento de La Academia no consiguió avanzar. Para el conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda, la posibilidad de sumar a Icardi hubiera significado incorporar a un futbolista con una extensa trayectoria internacional y experiencia en algunas de las principales ligas europeas.
El antecedente que complica un regreso al fútbol argentino
En junio de 2026, Elio Letterio Pino había sido contundente al referirse a las versiones que vinculaban al atacante con distintos equipos argentinos. El agente descartó negociaciones con clubes del país y aseguró que Icardi no tenía interés en regresar al fútbol argentino. Aquella postura había marcado un antecedente claro frente a las versiones que circulaban sobre su futuro.
“No entiendo por qué hace tres meses se habla de River, de Racing, de Newell’s. Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina", aseguró el agente del futbolista. "He leído sobre figuras autorizadas que han dado o negado permiso a Icardi para jugar en Argentina. Con todo el respeto que merecen los clubes o los futbolistas famosos, no es una opción que nos interese. Espero que este circo mediático termine”, sentenció.
¿Qué será del futuro de Icardi?
El intento del ídolo del Inter de Milán no modificó, al menos por ahora, el escenario del delantero. El club quiso conocer su disponibilidad, pero no consiguió establecer una negociación pese a los distintos canales utilizados para acercarle la propuesta.
El atacante continúa siendo un nombre atractivo para las instituciones argentinas por su recorrido y su capacidad goleadora, pero su postura respecto de volver al país aparece como el principal obstáculo para cualquier operación.
La Academia deberá continuar buscando alternativas para reforzar su ataque, mientras que el futuro de Icardi permanece ligado a su continuidad en el fútbol internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario