El intercambio de Messi con un comisionado de la MLS tras ser campeón con Inter Miami

مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر يطلب من ميسي شيئًا ما، ولكن ليو رفض ذلك وهو غاضب pic.twitter.com/GYpudUHD9s — Messi World (@M10GOAT) September 17, 2026

Según su descripción, Messi se acercó a Garber en dos oportunidades durante el momento posterior a la consagración. Hasta el momento no trascendió qué le dijo exactamente el futbolista al máximo responsable de la MLS. El registro audiovisual permite observar el acercamiento entre ambos, aunque no ofrece por sí solo el contenido de la conversación.