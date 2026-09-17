El intercambio de Messi con un comisionado de la MLS tras ser campeón con Inter Miami
El capitán del equipo estadounidense fue registrado mientras se acercaba al comisionado de la MLS durante los festejos. El episodio ocurrió después del triunfo 2-0 sobre Cruz Azul.
Lionel Messi cerró una noche especial con Inter Miami después de conseguir un nuevo título para su carrera. El conjunto de Florida derrotó 2-0 a Cruz Azul y se quedó con la Campeones Cup, pero la celebración tuvo además una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Luego de recibir el trofeo, la Pulga mantuvo un intercambio con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS). Las cámaras registraron al futbolista argentino mientras se acercaba al dirigente durante los festejos posteriores al encuentro. El periodista de ESPN Herculez Gomez difundió las imágenes y aseguró que el capitán de Inter Miami estaba “visiblemente molesto”.
Según su descripción, Messi se acercó a Garber en dos oportunidades durante el momento posterior a la consagración. Hasta el momento no trascendió qué le dijo exactamente el futbolista al máximo responsable de la MLS. El registro audiovisual permite observar el acercamiento entre ambos, aunque no ofrece por sí solo el contenido de la conversación.
El momento que protagonizó Messi durante los festejos
El episodio tuvo lugar inmediatamente después de un partido que volvió a quedar marcado por la presencia de Messi. El argentino fue el encargado de abrir el marcador frente a Cruz Azul y alcanzó una cifra significativa con la camiseta del conjunto estadounidense.
Con ese tanto, llegó a los 100 goles desde su llegada a Inter Miami. El delantero consiguió esa cantidad en 115 partidos disputados con la institución, consolidándose además como una de las principales figuras de la historia reciente del club.
El dato tuvo un condimento especial por el rival elegido. Cruz Azul también había sido el adversario frente al que Messi consiguió su primer gol con Inter Miami, en julio de 2023.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario