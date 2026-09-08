Sorpresa en Liverpool: Alexis Mac Allister reveló que no renovará su contrato

A pesar del trago amargo, el pampeano aclaró que su compromiso con la camiseta roja se mantendrá intacto durante el tiempo que le resta en el plantel. En esa misma línea, el campeón del mundo reveló que tuvo oportunidades concretas para cambiar de aire en el último mercado de pases —con sondeos de gigantes como Real Madrid—, pero eligió permanecer en el equipo por el fuerte sentido de pertenencia que construyó con la ciudad y sus hinchas.