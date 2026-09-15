El golazo de Alexis Mac Allister en la victoria de Liverpool frente a Tottenham
El mediocampista argentino abrió la cuenta en Anfield con un remate formidable al ángulo que encarriló el triunfo de los Reds en el certamen inglés.
Alexis Mac Allister volvió a ser determinante en Anfield. El volante de la Selección Argentina convirtió un golazo de jerarquía para señalar el 1-0 parcial de Liverpool ante Tottenham, en el marco de una nueva ronda de la Carabao Cup.
Transcurrían apenas 20 minutos de la primera etapa cuando el mediocampista surgido en Argentinos Juniors recibió una asistencia precisa sobre el borde del área grande. Lejos de apurarse o buscar la potencia desmedida, el exfutbolista de Boca y Brighton apeló a su técnica pulida: abrió el pie derecho y colocó la pelota directo en el ángulo superior izquierdo del arquero Martin Dúbravka, quien solo pudo observar el trayecto del balón hacia la red.
El golazo de Alexis Mac Allister en la victoria 3-1 de Liverpool frente a Tottenham por la Carabao Cup
La magistral definición representó la segunda alegría personal para el Pampeano en lo que va del semestre. Su anterior grito se había dado el pasado 9 de septiembre frente al Atlético de Madrid por la Champions League, configurando un arranque de temporada sumamente positivo en el plano individual, donde registra dos anotaciones en apenas seis presentaciones oficiales.
En el plano colectivo, el conjunto dirigido por Andoni Iraola transita un inicio de campaña de rendimiento parejo. Si bien en el certamen local acusó una seguidilla de empates que le impidió despegar del todo, el elenco de Merseyside mantiene su andar firme e invicto en los torneos de eliminación directa. Con las victorias abrochadas como local ante el Colchonero en el plano continental y frente a los Spurs en el ámbito doméstico, Liverpool avanza a paso firme en el inicio del curso.
Los números de Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool
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