El golazo de Alexis Mac Allister en la victoria de Liverpool frente a Tottenham

En el plano colectivo, el conjunto dirigido por Andoni Iraola transita un inicio de campaña de rendimiento parejo. Si bien en el certamen local acusó una seguidilla de empates que le impidió despegar del todo, el elenco de Merseyside mantiene su andar firme e invicto en los torneos de eliminación directa. Con las victorias abrochadas como local ante el Colchonero en el plano continental y frente a los Spurs en el ámbito doméstico, Liverpool avanza a paso firme en el inicio del curso.