Alexis Mac Allister contó qué hizo Julián Álvarez con el "machete" en Liverpool-Atlético de Madrid

Lejos de darle demasiada importancia al episodio, el campeón del mundo terminó relativizando el contenido de aquel papel. “Tampoco hay mucha ciencia. Está todo inventado en el fútbol”, expresó el mediocampista de Liverpool al cerrar la particular anécdota.

El resumen de Liverpool-Atlético de Madrid por Champions League

Más allá de ese momento distendido, Mac Allister tuvo una participación decisiva en el resultado final del encuentro. El argentino marcó uno de los goles del conjunto inglés y fue una de las figuras de la remontada frente al Atlético de Madrid.

El equipo dirigido por Diego Simeone había conseguido ponerse en ventaja a los 17 minutos, cuando Marcos Llorente apareció para marcar el 1-0. Liverpool reaccionó antes del descanso y encontró el empate gracias a Dominik Szoboszlai.

Ya en el comienzo del segundo tiempo llegó el tanto que completó la remontada. El Colo recibió la oportunidad y respondió con un remate desde media distancia a los 50 minutos, que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-1 definitivo.