Alexis Mac Allister contó qué hizo Julián Álvarez con el "machete" en Liverpool-Atlético de Madrid
El mediocampista argentino reveló entre risas el particular momento que protagonizó con su compañero de la Selección durante el debut de la Champions League en Anfield.
Liverpool comenzó la Champions League 2026/2027 con una victoria por 2-1 ante Atlético de Madrid, pero el encuentro dejó también una divertida anécdota entre dos futbolistas de la Selección Argentina. Alexis Mac Allister contó qué ocurrió cuando recibió una hoja con indicaciones tácticas desde el banco de suplentes y Julián Álvarez intentó descubrir qué decía.
El episodio sucedió durante el partido disputado en Anfield, mientras el mediocampista de Liverpool recibía instrucciones de su cuerpo técnico. El papel, conocido habitualmente como “machete” dentro del ambiente futbolístico, contenía indicaciones para el jugador. Sin embargo, antes de que pudiera guardarlo, la Araña se acercó con curiosidad para intentar mirar el contenido.
La situación quedó registrada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. La particular escena tuvo además el condimento de que ambos jugadores son compañeros en la Selección Argentina, aunque durante esta ocasión defendían camisetas diferentes y se enfrentaban por la primera fecha de la Orejona.
¿Qué dijo Alexis Mac Allister del intento de Julián Álvarez?
Después del partido, Mac Allister relató lo sucedido con humor y explicó cómo terminó el papel que había recibido desde el banco. “Me sorprendió un poco que llegó el machete ahí. No sé, me lo puse en el pantalón, después se me cayó y me parece que lo agarró alguien”, contó el volante argentino durante una entrevista con ESPN.
Luego se refirió específicamente a la actitud de Julián Álvarez y describió el intento del delantero del Atlético de Madrid por conocer las indicaciones tácticas que tenía su compañero. “Juli lo quiso mirar, lo escondí un poquito, ja”, reveló entre risas.
Lejos de darle demasiada importancia al episodio, el campeón del mundo terminó relativizando el contenido de aquel papel. “Tampoco hay mucha ciencia. Está todo inventado en el fútbol”, expresó el mediocampista de Liverpool al cerrar la particular anécdota.
El resumen de Liverpool-Atlético de Madrid por Champions League
Más allá de ese momento distendido, Mac Allister tuvo una participación decisiva en el resultado final del encuentro. El argentino marcó uno de los goles del conjunto inglés y fue una de las figuras de la remontada frente al Atlético de Madrid.
El equipo dirigido por Diego Simeone había conseguido ponerse en ventaja a los 17 minutos, cuando Marcos Llorente apareció para marcar el 1-0. Liverpool reaccionó antes del descanso y encontró el empate gracias a Dominik Szoboszlai.
Ya en el comienzo del segundo tiempo llegó el tanto que completó la remontada. El Colo recibió la oportunidad y respondió con un remate desde media distancia a los 50 minutos, que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-1 definitivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario