River no descansa por Alexis Sánchez: la nueva ilusión que genera su posible regreso

A los 35 años, el Niño Maravilla viene de salir campeón con Inter de Italia en la Serie A pero es suplente para Simone Inzaghi y quedará libre porque vence su contrato con la institución este mes. Con este panorama, hasta que no cierre su llegada a otro club, en River siguen ilusionados con tenerlo para el cruce con Talleres de Córdoba en los octavos de final de la competencia continental.

La idea del futbolista que vistió la camiseta del Millonario entre 2007 y 2008 es continuar un tiempo más en Europa, pero hasta el momento no acordó con ningún otro elenco del Viejo Continente e incluso se lo había vinculado a la Lazio, pero el director deportivo lo descartó por la edad. Aún así continúan los intereses del Parma, que acaba de ascender a Primera, y Udinese, club en el que ya jugó y mantuvo la categoría.

Ricardo Gareca y su "ayuda" para River con Alexis Sánchez

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, contó que el futbolista pretendía quedarse en Europa pero eso no es excluyente para que siga ligado a la selección: “Mientras ellos se mantengan competitivos, saludables, bien entrenados, en ese aspecto no hay problema. A mí no me interesa que vuelvan a Chile, que vengan a Sudamérica y que ellos estimen ir donde le es conveniente. Lo ideal es que juegue, eso me interesa", aseguró hace un tiempo el Tigre.