Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la Apertura del Mundial 2026 en Canadá por Internet

El line-up para la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

El cartel de artistas confirmados para la ceremonia combina a la perfección el orgullo local con figuras de enorme renombre internacional. El escenario principal verá pasar a estrellas de la talla de:

Michael Bublé

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

Sanjoy

El momento más emotivo y solemne de la jornada estará a cargo de la icónica Alanis Morissette. La legendaria artista canadiense tendrá la enorme responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional de su país, justo antes de brindar su propio show musical ante los ojos del mundo.

La propuesta general del evento no se limita a las fronteras locales. La organización ha convocado a músicos oriundos de países como Israel, Francia y Bangladesh, quienes trabajarán en conjunto para reinterpretar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como un auténtico símbolo de unidad global.

Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: