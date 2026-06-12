Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la Apertura del Mundial 2026 en Canadá por Internet
Sigue este viernes el Mundial 2026, primero con 48 selecciones, con la segunda ceremonia. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
El Mundial 2026 enciende sus motores en el norte del continente, con la que será, desde las 14.30 horas de la Argentina, la segunda apertura, esta vez en Canadá y con un nuevo repertorio de artistas, en la antesala de la presentación de esa selección ante Bosnia.
A diferencia de la impronta puramente latina que se vivió recientemente en el Estadio Azteca de la mano de Shakira, J Balvin y Maná, la sede de Toronto decidió apostar por un concepto radicalmente opuesto para su estreno: una propuesta artística basada en el multiculturalismo y la diversidad.
Este viernes por la tarde, el Toronto Stadium se transformará en un verdadero mosaico global para celebrar, por todo lo alto, el inicio del Mundial 2026 en territorio canadiense.
Para los fanáticos que sigan la transmisión desde el Cono Sur, la fiesta comenzará temprano. El show de apertura en el Toronto Stadium se pondrá en marcha a las 14:30 horas (hora de Argentina), sirviendo como la antesala perfecta para el plato fuerte de la jornada: el debut mundialista de la selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.
El megaevento [uede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. La Apertura se televisa por TyC Sports, DSports, Telefe, además de la plataforma Disney+.
El line-up para la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
El cartel de artistas confirmados para la ceremonia combina a la perfección el orgullo local con figuras de enorme renombre internacional. El escenario principal verá pasar a estrellas de la talla de:
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Michael Bublé
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Alessia Cara
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Jessie Reyez
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Elyanna
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Nora Fatehi
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Vegedream
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William Prince
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Sanjoy
El momento más emotivo y solemne de la jornada estará a cargo de la icónica Alanis Morissette. La legendaria artista canadiense tendrá la enorme responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional de su país, justo antes de brindar su propio show musical ante los ojos del mundo.
La propuesta general del evento no se limita a las fronteras locales. La organización ha convocado a músicos oriundos de países como Israel, Francia y Bangladesh, quienes trabajarán en conjunto para reinterpretar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como un auténtico símbolo de unidad global.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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