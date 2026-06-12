La Copa Argentina no se detiene: Boca y River jugarán en pleno Mundial 2026
La organización del certamen nacional confirmó las fechas de los encuentros pendientes de los 16avos de final. Varios jugarán sin algunas de sus principales figuras.
Mientras la atención del planeta fútbol estará puesta en el Mundial 2026, la actividad local en Argentina continuará con normalidad. La Copa Argentina oficializó el calendario para completar los cinco encuentros pendientes correspondientes a los 16avos de final, una programación que involucra a varios de los clubes más importantes del país y que podría generar complicaciones por las convocatorias internacionales.
La particularidad de esta etapa es que los partidos se disputarán en fechas coincidentes con instancias decisivas de la Copa del Mundo. Esto significa que muchos equipos deberán estar atentos a la evolución de las selecciones nacionales para saber si podrán contar o no con determinados futbolistas. Dependiendo de los resultados que obtengan sus países en el torneo internacional, algunos jugadores podrían seguir afectados a sus seleccionados y perderse compromisos clave en el certamen argentino.
Cuándo juegan Boca, River y San Lorenzo
El cronograma comenzará el domingo 12 de julio con el cruce entre Independiente Rivadavia y Tigre. Luego llegará una jornada cargada de acción el jueves 16, cuando Racing enfrente a Defensa y Justicia y Boca se mida con Sarmiento de Junín. Un día más tarde será el turno de San Lorenzo frente a Deportivo Riestra, mientras que River cerrará la fase enfrentándose a Aldosivi. Los horarios y las sedes de cada encuentro todavía no fueron confirmados por la organización.
Uno de los clubes que sigue con atención el desarrollo del Mundial es Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino cuenta en su plantel con Alex Arce, integrante de la selección paraguaya. Si la Albirroja logra avanzar hasta los cuartos de final, el delantero no estaría disponible para disputar el compromiso de Copa Argentina, lo que representaría una baja sensible para el equipo.
Sin embargo, las mayores preocupaciones se concentran en los encuentros programados para la segunda mitad de julio. River, Boca y San Lorenzo son las instituciones que podrían sufrir ausencias importantes si las selecciones de sus jugadores alcanzan las semifinales del Mundial. En ese escenario, los futbolistas permanecerían vinculados a la competencia internacional hasta el partido por el tercer puesto o incluso la final, generando un conflicto de fechas difícil de resolver.
Las bajas de Boca y River para afrontar los compromisos por Copa Argentina
River es, entre los grandes, el equipo más comprometido por la cantidad de convocados. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet aportó cinco jugadores al Mundial: Gonzalo Montiel con Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño con Colombia, Kendry Páez con Ecuador y Matías Viña con Uruguay. La continuidad de cualquiera de esas selecciones podría afectar la disponibilidad de piezas importantes para el cruce frente a Aldosivi.
Por el lado de Boca, la situación parece algo más sencilla, aunque igualmente significativa. El único representante xeneize en el Mundial es Leandro Paredes, integrante de la selección argentina. En caso de que la Albiceleste avance hasta las últimas instancias, el mediocampista podría perderse el encuentro frente a Sarmiento.
San Lorenzo, por su parte, observa de cerca la participación de Paraguay, ya que Orlando Gill forma parte del plantel guaraní que disputa la competencia. Con este panorama, varios entrenadores deberán comenzar a evaluar alternativas y posibles rotaciones. La Copa Argentina, que históricamente suele presentar sorpresas y partidos de alta exigencia, podría ofrecer un escenario aún más impredecible debido a las ausencias provocadas por el Mundial.
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