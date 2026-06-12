La Copa Argentina no se detiene: Boca y River jugarán en pleno Mundial 2026

Sin embargo, las mayores preocupaciones se concentran en los encuentros programados para la segunda mitad de julio. River, Boca y San Lorenzo son las instituciones que podrían sufrir ausencias importantes si las selecciones de sus jugadores alcanzan las semifinales del Mundial. En ese escenario, los futbolistas permanecerían vinculados a la competencia internacional hasta el partido por el tercer puesto o incluso la final, generando un conflicto de fechas difícil de resolver.

San Lorenzo

Las bajas de Boca y River para afrontar los compromisos por Copa Argentina

River es, entre los grandes, el equipo más comprometido por la cantidad de convocados. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet aportó cinco jugadores al Mundial: Gonzalo Montiel con Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño con Colombia, Kendry Páez con Ecuador y Matías Viña con Uruguay. La continuidad de cualquiera de esas selecciones podría afectar la disponibilidad de piezas importantes para el cruce frente a Aldosivi.

Por el lado de Boca, la situación parece algo más sencilla, aunque igualmente significativa. El único representante xeneize en el Mundial es Leandro Paredes, integrante de la selección argentina. En caso de que la Albiceleste avance hasta las últimas instancias, el mediocampista podría perderse el encuentro frente a Sarmiento.

San Lorenzo, por su parte, observa de cerca la participación de Paraguay, ya que Orlando Gill forma parte del plantel guaraní que disputa la competencia. Con este panorama, varios entrenadores deberán comenzar a evaluar alternativas y posibles rotaciones. La Copa Argentina, que históricamente suele presentar sorpresas y partidos de alta exigencia, podría ofrecer un escenario aún más impredecible debido a las ausencias provocadas por el Mundial.