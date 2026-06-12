Fórmula 2: Nicolás Varrone dio un paso firme e hizo una gran clasificación en Barcelona
El piloto argentino completó una sólida clasificación en Montmeló y partirá desde una posición privilegiada en la competencia corta del sábado.
Nicolás Varrone cerró una jornada alentadora en el Gran Premio de Barcelona y alimentó las expectativas de cara a la carrera Sprint de la Fórmula 2. El piloto argentino mostró una clara evolución a lo largo del viernes, mejoró sus registros sesión tras sesión y logró ubicarse entre los principales protagonistas de la clasificación, resultado que le permitirá afrontar la competencia sabatina con serias posibilidades de luchar por posiciones importantes.
El representante de Van Amersfoort Racing comenzó el día con un rendimiento correcto durante los entrenamientos, donde concluyó en la 13ª posición. Sin embargo, la mejor versión apareció cuando llegó el momento de definir la grilla. Allí consiguió exprimir el potencial de su monoplaza y firmó una actuación que lo dejó muy bien perfilado para el resto del fin de semana.
En la tanda clasificatoria, Varrone registró un tiempo de 1:25:237, marca que lo ubicó en el séptimo puesto de la clasificación general. La diferencia con el poleman, el brasileño Rafael Câmara, fue de apenas 427 milésimas, un margen que refleja la enorme paridad observada durante toda la sesión. Además, el argentino consiguió destacarse especialmente en el tercer sector del trazado catalán, donde estableció uno de los mejores registros de la jornada.
El cierre de la clasificación dejó una sensación ambigua. Cuando todavía quedaban algunos minutos por disputarse, una bandera roja provocada por el despiste del japonés Ritomo Miyata interrumpió la actividad y eliminó la posibilidad de realizar un último intento rápido. Nico venía preparando un nuevo giro lanzado y confiaba en encontrar algunas décimas adicionales, por lo que la neutralización le impidió comprobar hasta dónde podía escalar en la tabla.
Más allá de ese contratiempo, el resultado terminó siendo muy favorable. Gracias al sistema de inversión parcial de posiciones utilizado para la carrera Sprint, el argentino largará desde el cuarto puesto en la competencia del sábado. Esa ubicación representa una oportunidad inmejorable para pelear por el podio e incluso soñar con una victoria si logra aprovechar las primeras vueltas y mantenerse dentro del grupo de punta.
La confianza también se sostiene en el ritmo mostrado por el auto durante los ensayos previos. A diferencia de otras fechas, el equipo encontró rápidamente una puesta a punto competitiva y permitió que Varrone se sintiera cómodo sobre el trazado de Montmeló. El histórico circuito español suele ser una referencia importante para medir el rendimiento de los monoplazas debido a la variedad de curvas y exigencias aerodinámicas que presenta.
Lo que se le viene a Nico Varrone este sábado
El objetivo inmediato estará puesto en la carrera Sprint, pactada a 27 vueltas y con inicio previsto para las 9:15 de Argentina. Allí será fundamental realizar una buena largada para mantenerse en la lucha por las posiciones de privilegio desde el comienzo. La posibilidad de sumar puntos importantes aparece como una meta concreta y podría significar un impulso clave para el resto de la temporada.
Con un lugar entre los primeros de la grilla y un auto que mostró potencial durante todo el viernes, afrontará el Sprint con expectativas renovadas. El piloto argentino tendrá la posibilidad de transformarse en uno de los grandes protagonistas del sábado y dar un paso importante en una fecha que puede resultar determinante para sus aspiraciones dentro del campeonato.
Nicolás Varrone en Fórmula 2: días y horarios del Gran Premio de Barcelona
Viernes 12/6:
- Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05
- Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55
Sábado 13/6:
- Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25
Domingo 14/6:
- Carrera de Fórmula 2 a las 6:25
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