Fórmula 2: Nicolás Varrone dio un paso firme e hizo una gran clasificación en Barcelona

Más allá de ese contratiempo, el resultado terminó siendo muy favorable. Gracias al sistema de inversión parcial de posiciones utilizado para la carrera Sprint, el argentino largará desde el cuarto puesto en la competencia del sábado. Esa ubicación representa una oportunidad inmejorable para pelear por el podio e incluso soñar con una victoria si logra aprovechar las primeras vueltas y mantenerse dentro del grupo de punta.

La confianza también se sostiene en el ritmo mostrado por el auto durante los ensayos previos. A diferencia de otras fechas, el equipo encontró rápidamente una puesta a punto competitiva y permitió que Varrone se sintiera cómodo sobre el trazado de Montmeló. El histórico circuito español suele ser una referencia importante para medir el rendimiento de los monoplazas debido a la variedad de curvas y exigencias aerodinámicas que presenta.

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Lo que se le viene a Nico Varrone este sábado

El objetivo inmediato estará puesto en la carrera Sprint, pactada a 27 vueltas y con inicio previsto para las 9:15 de Argentina. Allí será fundamental realizar una buena largada para mantenerse en la lucha por las posiciones de privilegio desde el comienzo. La posibilidad de sumar puntos importantes aparece como una meta concreta y podría significar un impulso clave para el resto de la temporada.

Con un lugar entre los primeros de la grilla y un auto que mostró potencial durante todo el viernes, afrontará el Sprint con expectativas renovadas. El piloto argentino tendrá la posibilidad de transformarse en uno de los grandes protagonistas del sábado y dar un paso importante en una fecha que puede resultar determinante para sus aspiraciones dentro del campeonato.

Nicolás Varrone en Fórmula 2: días y horarios del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12/6:

Práctica libre de Fórmula 2 a las 6:05

Clasificación de Fórmula 2 a las 10:55

Sábado 13/6:

Carrera sprint de Fórmula 2 a las 6:25

Domingo 14/6:

Carrera de Fórmula 2 a las 6:25