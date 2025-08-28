Allanamientos sin resultados: buscan a ocho hinchas de Independiente por los incidentes
Se realizaron nueve allanamientos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires para dar con los involucrados. Ninguno fue encontrado en su domicilio.
La Justicia continúa con la investigación por los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Durante la madrugada de este jueves se realizaron nueve allanamientos en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de detener a ocho hinchas identificados como responsables de los actos de violencia, pero ninguno fue encontrado en sus domicilios.
Fuentes judiciales confirmaron a Doble Amarilla que los implicados permanecen prófugos, con pedidos de búsqueda y captura nacional e internacional. “Si algo le faltaba a este caso, era esto”, deslizó una fuente cercana a la causa sobre el resultado negativo de los operativos.
El accionar del club ante los incidentes en la Copa Sudamericana
Mientras avanza la investigación, Independiente comunicó que identificó a 25 socios involucrados en los hechos de violencia y que fueron expulsados de manera inmediata. Además, solicitará la aplicación del derecho de admisión de por vida para todos ellos.
“Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, expresaron desde la dirigencia, que busca desligar responsabilidades y garantizar que se tomen las medidas correspondientes para erradicar a los violentos del club. La CONMEBOL, en paralelo, analiza sanciones deportivas e institucionales para la institución de Avellaneda por los incidentes registrados en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El fiscal de la causa Independiente-U de Chile se reunió con Grindetti y dio detalles de la investigación:
Mariano Zitto, fiscal en la causa que tiene Independiente por los hechos de violencia con la Universidad de Chile, se refirió a lo sucedido en la noche de Copa Sudamericana y dejó entrever que la “falta de prevención” originó lo sucesos.
Por último, explicó por qué se clausuró el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. “Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera”, sostuvo.
"Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio", sentenció.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario