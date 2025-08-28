Allanamientos sin resultados: buscan a ocho hinchas de Independiente por los incidentes

El fiscal de la causa Independiente-U de Chile se reunió con Grindetti y dio detalles de la investigación:

Mariano Zitto, fiscal en la causa que tiene Independiente por los hechos de violencia con la Universidad de Chile, se refirió a lo sucedido en la noche de Copa Sudamericana y dejó entrever que la “falta de prevención” originó lo sucesos.

Por último, explicó por qué se clausuró el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. “Viene a partir de la aparición de las imágenes y como se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera”, sostuvo.

"Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio", sentenció.