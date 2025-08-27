Néstor Grindetti y la defensa de Independiente en Conmebol: "Lo de la U de Chile es vergonzoso"
El presidente del Rojo explicó los argumentos que presentó el club luego del horror vivido ante la Universidad de Chile en el Libertadores de América.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló públicamente luego de que el club presentara su descargo formal ante Conmebol por los graves incidentes en el partido frente a Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
A más de una semana de los hechos, la institución de Avellaneda envió a la sede de Luque toda la documentación para evitar sanciones graves e incluso la posibilidad de una expulsión del certamen continental.
El descargo enviado al máximo organismo del fútbol sudamericano incluyó 40 horas de grabaciones, 12 anexos con documentación y pruebas, así como material fotográfico y fílmico. Desde el club apuntan a que los responsables de los disturbios fueron hinchas de la U de Chile, que iniciaron los incidentes con agresiones desde la tribuna visitante hacia la parcialidad local, lo que derivó en la suspensión del partido y, posteriormente, en su cancelación.
Grindetti encabezó el viaje a Paraguay la semana pasada junto al secretario general Daniel Seoane y el vicepresidente primero Carlos Montaña. Tras el envío oficial del informe, el titular del Rojo brindó una conferencia de prensa en el estadio.
Las frases más destacadas de Néstor Grindetti
- "Queremos empezar condenando la violencia en todas sus formas".
- "Emitimos un informe demostrando que Independiente no fue responsable, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados".
- "El reglamento de Conmebol asigna al organizador la responsabilidad del evento, pero eso no significa que el club haya sido responsable de los actos violentos ni de la suspensión del partido".
- "El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante, como lo acreditan los informes del árbitro".
- "Independiente cumplió con todas sus obligaciones, pero no puede reemplazar las funciones de las fuerzas de seguridad".
El operativo de seguridad
Desde el club detallaron el amplio operativo que se había implementado para el encuentro, catalogado como de alto riesgo:
- 650 efectivos policiales
- 150 agentes de seguridad privada
- 14 funcionarios de Aprevide
- 45 móviles operativos
- 330 controles de acceso
- 12 efectivos de bomberos
- 6 unidades de terapia intensiva móvil
- 16 socorristas, 7 médicos y 15 enfermeros
Ahora, será Conmebol la que defina el futuro del club en el certamen y las sanciones que se aplicarán tras el escándalo.
