Habló el hincha de la U de Chile que cayó desde una tribuna de Independiente: "Estoy evolucionando"
Internado en el Hospital Fiorito y tras salir de terapia intensiva, el hincha chileno grabó un mensaje que se volvió viral en las redes sociales.
Gonzalo Alfaro, el hincha de la Universidad de Chile que cayó al vacío desde la tribuna de Independiente durante los graves incidentes de la Copa Sudamericana, habló por primera vez, a través de un mensaje de audio de WhatsApp que se volvió viral en las redes sociales.
Tras salir de terapia intensiva en el Hospital Fiorito, el fanático del club chileno envió un emotivo mensaje de agradecimiento. En la grabación, brindó detalles sobre su estado de salud después de haber sido operado por un traumatismo de cráneo.
“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó el hincha con voz quebrada.
El hincha expresó su deseo de regresar pronto a su país para reencontrarse con su familia. "Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento", añadió, y concluyó: "De todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo”.
El fanático de 33 años cerró su mensaje con una conmovedora reflexión. "Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme, muchas gracias”, concluyó.
Alfaro, quien sufrió un traumatismo de cráneo severo, permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Ahora, deberá esperar los resultados de algunos estudios médicos para determinar cuándo podrá ser trasladado de vuelta a su país.
