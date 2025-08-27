Tensión en Independiente: aparecieron carteles contra Nakis y Ducatenzeiler
En Avellaneda amanecieron afiches con fuertes mensajes contra el opositor y el expresidente del “Rojo”, en medio de un clima político cada vez más caliente.
El clima político en Independiente sumó un nuevo capítulo este miércoles. La ciudad de Avellaneda amaneció repleta de carteles contra Luciano Nakis y Andrés Ducatenzeiler, dos de las voces más críticas de la actual dirigencia del “Rojo”.
“Estafadores y traidores. Siempre en contra del Rojo”, rezan los afiches que aparecieron en distintos puntos de la ciudad y que, según trascendió, tendrían a Cristian Ritondo como autor intelectual, aunque el dirigente aún no se pronunció públicamente.
Quién es Luciano Nakis
Nakis, presidente de Deportivo Armenio e hijo del histórico dirigente Noray Nakis, es uno de los principales opositores de la gestión actual. Encabeza la “Lista Roja CAI” y su nombre ya suena como candidato a presidente en los comicios de 2026.
Además, mantiene un rol cercano en la AFA, donde es considerado hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. En la última Copa América 2024 en Estados Unidos, se encargó de la logística de la Selección Argentina, cargo que mantiene en la actualidad.
Por su parte, Andrés Ducatenzeiler, presidente de Independiente entre 2002 y 2005, reapareció en la escena pública en los últimos años como una voz crítica hacia la conducción del club. Con un estilo directo y popular, logró posicionarse como referente de un sector importante de la hinchada a través de sus transmisiones en vivo en “Carnaval” y “El Duka”. Enfrentado con el PRO y con varios dirigentes actuales, Ducatenzeiler se convirtió en un símbolo de oposición al oficialismo en Avellaneda.
El rol de Cristian Ritondo
El diputado nacional del PRO y ex secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, ocupa desde 2022 el cargo de “Representante de Socios” en el club. Sin embargo, puertas adentro, su influencia es mucho mayor: es señalado como uno de los principales armadores de la gestión que llevó primero a Fabián Doman y luego a Néstor Grindetti a la presidencia.
Referenciado como “el cerebro del Grupo Champagne”, Ritondo es apuntado por sectores internos como un dirigente con peso decisivo en el día a día institucional y un impulsor de proyectos de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. La aparición de los afiches profundiza la tensión en Independiente, en un año donde el clima electoral ya comienza a sentirse con fuerza en el Libertadores de América.
