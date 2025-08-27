Tensión en Independiente: aparecieron carteles contra Nakis y Ducatenzeiler

Por su parte, Andrés Ducatenzeiler, presidente de Independiente entre 2002 y 2005, reapareció en la escena pública en los últimos años como una voz crítica hacia la conducción del club. Con un estilo directo y popular, logró posicionarse como referente de un sector importante de la hinchada a través de sus transmisiones en vivo en “Carnaval” y “El Duka”. Enfrentado con el PRO y con varios dirigentes actuales, Ducatenzeiler se convirtió en un símbolo de oposición al oficialismo en Avellaneda.

image

El rol de Cristian Ritondo

El diputado nacional del PRO y ex secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, ocupa desde 2022 el cargo de “Representante de Socios” en el club. Sin embargo, puertas adentro, su influencia es mucho mayor: es señalado como uno de los principales armadores de la gestión que llevó primero a Fabián Doman y luego a Néstor Grindetti a la presidencia.

Referenciado como “el cerebro del Grupo Champagne”, Ritondo es apuntado por sectores internos como un dirigente con peso decisivo en el día a día institucional y un impulsor de proyectos de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. La aparición de los afiches profundiza la tensión en Independiente, en un año donde el clima electoral ya comienza a sentirse con fuerza en el Libertadores de América.