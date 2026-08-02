Aston Villa tomó una decisión con el Dibu Martínez tras el interés de Juventus

Con el pase prácticamente descartado, todo indica que Dibu continuará en Aston Villa, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y volverá a incorporarse al plantel tras las vacaciones que recibió luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Juventus ya busca otras opciones

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por Martínez, la dirigencia de la Juventus ya trabaja en otros nombres para reforzar el arco de cara a la nueva temporada. Según la prensa italiana, los principales candidatos pasaron a ser Guglielmo Vicario, actualmente en Tottenham, y Noah Atubolu, arquero del Friburgo.

De esta manera, salvo un giro inesperado en el mercado, el futuro inmediato del Dibu seguirá ligado al Aston Villa, que apuesta por mantener a uno de los mejores arqueros del mundo como una de las grandes referencias de su plantel.