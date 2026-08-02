Aston Villa tomó una decisión con el Dibu Martínez tras el interés de Juventus
El club inglés rechazó negociar por debajo de su valoración y todo indica que el arquero argentino continuará en Birmingham para afrontar la próxima temporada.
La novela sobre el futuro de Emiliano Martínez empieza a llegar a su fin. Luego de varias semanas de rumores que lo vinculaban con la Juventus, Aston Villa tomó una postura firme y todo indica que el arquero de la Selección Argentina continuará en la Premier League.
Según informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, la dirigencia del equipo italiano comunicó oficialmente al Aston Villa que no avanzará por el marplatense debido a las elevadas pretensiones económicas del club inglés. De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el conjunto de Birmingham se mantuvo inflexible durante toda la negociación y fijó un precio de 12 millones de euros, una cifra que la institución italiana consideró excesiva para concretar la operación.
Si bien el campeón del mundo aparecía como la principal opción para reforzar el arco de la Vecchia Signora, las diferencias económicas terminaron por enfriar las conversaciones y el club italiano ya comenzó a evaluar otras alternativas para ese puesto.
Más allá del interés de Juventus, la postura del Aston Villa nunca cambió. Desde el club inglés consideran al Dibu una pieza fundamental del proyecto deportivo y no tenían intención de desprenderse del arquero salvo por una oferta que cumpliera con todas sus exigencias.
El director de operaciones de fútbol de la institución, Damian Vidagany, ya había sido contundente al referirse al futuro del argentino: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada".
Con el pase prácticamente descartado, todo indica que Dibu continuará en Aston Villa, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y volverá a incorporarse al plantel tras las vacaciones que recibió luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.
Juventus ya busca otras opciones
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por Martínez, la dirigencia de la Juventus ya trabaja en otros nombres para reforzar el arco de cara a la nueva temporada. Según la prensa italiana, los principales candidatos pasaron a ser Guglielmo Vicario, actualmente en Tottenham, y Noah Atubolu, arquero del Friburgo.
De esta manera, salvo un giro inesperado en el mercado, el futuro inmediato del Dibu seguirá ligado al Aston Villa, que apuesta por mantener a uno de los mejores arqueros del mundo como una de las grandes referencias de su plantel.
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