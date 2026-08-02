Rosalía puso una condición estricta para entrar a sus shows en Buenos Aires

Tal es así que, tras esta polémica que causó todo tipo de opiniones, varios fans pidieron llegar al, por lo menos, primer show, con los colores de la albiceleste. No obstante, la prohibición fue tajante y no pudieron hacerlo.

El reglamento fijado para los espectáculos abarca una amplia variedad de objetos cotidianos que no podrán superar los controles de seguridad del estadio. Los asistentes no tendrán permitido acceder con comida, bebidas de ninguna clase ni elementos para tomar mate, así como tampoco se autorizará el paso con paraguas, equipaje voluminoso o cochecitos de bebé.

La restricción se extiende a la tecnología y los soportes de grabación, quedando vedado el ingreso de tablets, computadoras, soportes de selfies o equipos de fotografía y video profesionales. A estos artículos se suman las prohibiciones habituales de pirotecnia, sustancias ilícitas, armamento y elementos cortantes, configurando un marco de seguridad severo para las fechas de la gira.