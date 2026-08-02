Rosalía puso una condición estricta para entrar a sus shows en Buenos Aires
Luego de la polémica tras la final del Mundial, la española llegó a Argentina y puso condiciones para sus shows. Los detalles de su decisión.
Rosalía volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su llegada a Buenos Aires. La controversia se reavivó tras conocerse las restrictivas pautas de acceso para sus shows en el Movistar Arena.
Entre alguna de las restricciones, se incluyen la prohibición de ingresar con camisetas de fútbol o banderas nacionales e institucionales.
La medida impuesta para el ingreso del público llamó la atención por la extensión de la lista de objetos vetados. El impedimento de portar insignias patrias o indumentaria de clubes y selecciones llega en un clima tenso, originado tiempo atrás cuando la cantante difundió un contenido que fue percibido como una burla hacia el país tras la consagración en la Copa del Mundo.
A pesar de que la artista borró la publicación y procuró dar explicaciones para calmar los ánimos, el episodio provocó un fuerte rechazo que derivó en llamados a no asistir a sus eventos. El gesto de arrepentimiento de la intérprete no logró convencer a gran parte del público ni a referentes de los medios, quienes juzgaron la actitud de la cantante como poco genuina.
En relación con esto, la periodista española afincada en Buenos Aires, Lola Cordero, manifestó su disconformidad con la actitud de su compatriota al calificar la disculpa como "fea", señalando además que "solo incluyó un mapita de Argentina con unos emojis de llanto y la frase ‘Mala mía’", lo que terminó transmitiendo un mensaje con escaso compromiso personal.
Tal es así que, tras esta polémica que causó todo tipo de opiniones, varios fans pidieron llegar al, por lo menos, primer show, con los colores de la albiceleste. No obstante, la prohibición fue tajante y no pudieron hacerlo.
El reglamento fijado para los espectáculos abarca una amplia variedad de objetos cotidianos que no podrán superar los controles de seguridad del estadio. Los asistentes no tendrán permitido acceder con comida, bebidas de ninguna clase ni elementos para tomar mate, así como tampoco se autorizará el paso con paraguas, equipaje voluminoso o cochecitos de bebé.
La restricción se extiende a la tecnología y los soportes de grabación, quedando vedado el ingreso de tablets, computadoras, soportes de selfies o equipos de fotografía y video profesionales. A estos artículos se suman las prohibiciones habituales de pirotecnia, sustancias ilícitas, armamento y elementos cortantes, configurando un marco de seguridad severo para las fechas de la gira.
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