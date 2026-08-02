Se confirmó la programación de las fechas 4 a 7 del Clausura con tres clásicos

El primero de ellos será el Clásico de Barrio entre San Lorenzo y Huracán. El Ciclón recibirá al Globo en el Nuevo Gasómetro el domingo 9 de agosto desde las 15, por la cuarta jornada del certamen. Una semana más tarde llegará el turno del Clásico Platense. Estudiantes y Gimnasia volverán a verse las caras en el estadio UNO el sábado 15 de agosto a las 16.45, en uno de los encuentros más esperados de la quinta fecha.