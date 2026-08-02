Se confirmó la programación de las fechas 4 a 7 del Clausura con tres clásicos
La organización dio a conocer el cronograma de las próximas cuatro jornadas del campeonato. San Lorenzo-Huracán, Estudiantes-Gimnasia y Racing-Boca serán los platos fuertes de un calendario cargado.
La Liga Profesional oficializó este sábado la programación correspondiente a las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, un tramo del campeonato que tendrá varios partidos de alto voltaje y tres clásicos que prometen acaparar toda la atención.
El primero de ellos será el Clásico de Barrio entre San Lorenzo y Huracán. El Ciclón recibirá al Globo en el Nuevo Gasómetro el domingo 9 de agosto desde las 15, por la cuarta jornada del certamen. Una semana más tarde llegará el turno del Clásico Platense. Estudiantes y Gimnasia volverán a verse las caras en el estadio UNO el sábado 15 de agosto a las 16.45, en uno de los encuentros más esperados de la quinta fecha.
La sexta jornada, que estará compuesta íntegramente por cruces interzonales, tendrá como gran atractivo el duelo entre Racing y Boca, programado para el domingo 23 de agosto a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. Además de los clásicos, el calendario también dejó definidos varios encuentros importantes. River visitará a Tigre en la cuarta fecha y luego recibirá a Argentinos Juniors en la quinta, mientras que Boca afrontará una seguidilla exigente frente a Vélez, Platense y Racing.
Los partidos destacados de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura
Fecha 4
- San Lorenzo vs. Huracán – Domingo 9 de agosto, 15.00
- Tigre vs. River – Sábado 8 de agosto, 17.00
- Boca vs. Vélez – Sábado 8 de agosto, 19.15
- Independiente vs. Platense – Sábado 8 de agosto, 21.30
- Argentinos vs. Racing – Domingo 9 de agosto, 20.15
Fecha 5
- Estudiantes vs. Gimnasia – Sábado 15 de agosto, 16.45
- River vs. Argentinos – Domingo 16 de agosto, 18.00
- Platense vs. Boca – Sábado 15 de agosto, 21.15
- Lanús vs. Independiente – Lunes 17 de agosto, 17.00
Fecha 6 (Interzonal)
- River vs. Vélez – Domingo 23 de agosto, 19.15
- Racing vs. Boca – Domingo 23 de agosto, 21.30
- Independiente vs. Independiente Rivadavia – Sábado 22 de agosto, 18.30
Fecha 7
- Boca vs. Lanús – Sábado 29 de agosto, 19.00
- Banfield vs. River – Domingo 30 de agosto, 15.00
- Independiente vs. Gimnasia (Mendoza) – Domingo 30 de agosto, 19.15
- Estudiantes vs. Newell's – Lunes 31 de agosto, 19.00
Con este cronograma confirmado, los clubes ya pueden planificar las próximas semanas de competencia en un tramo decisivo del Torneo Clausura, que incluirá varios enfrentamientos directos y tres clásicos con mucho en juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario