Histórico: Franco Colapinto terminó 7° en el Gran Premio de Miami y logró su mejor posición en la Fórmula 1

Un fin de semana de ensueño para Franco Colapinto

La noticia llega para coronar una semana inolvidable que incluyó:

Récord personal: Superar el octavo lugar de Bakú para establecer el 7° puesto como su nueva mejor marca histórica.

Performance sólida: Una largada espectacular que lo llevó a estar transitoriamente en el sexto lugar y un ritmo de carrera que le permitió aguantar el avance de sus perseguidores.

Motivación extra: El encuentro previo a la largada con su ídolo, Lionel Messi, quien lo visitó en el paddock para brindarle su apoyo.

Con este resultado, Colapinto no solo se lleva 6 unidades en el bolsillo, sino la confirmación de que el nuevo paquete de mejoras y su adaptación al chasis lo han vuelto más competitivo que nunca. "Feliz de haber encontrado el rumbo", sentenció el piloto, que hoy celebra su posición más alta desde su debut en la Fórmula 1.