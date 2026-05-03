Histórico: Franco Colapinto terminó 7° en el Gran Premio de Miami y logró su mejor posición en la Fórmula 1
El piloto argentino no solo logró su mejor performance en Alpine, sino que logró mejorar la ubicación que había logrado en 2024 en Williams.
Lo que ya era una actuación consagratoria para Franco Colapinto terminó de transformarse en un hito para su carrera profesional, ya que luego de una penalidad, logró ubicarse en el 7° lugar, sumando 6 puntos fundamentales para el campeonato mundial, en lo que es su mejor perfomance en la Fórmula 1.
Tras finalizar la competencia en pista del Gran Premio de Miami, la FIA notificó una sanción de 20 segundos para Charles Leclerc (Ferrari), lo que alteró el clasificador final y permitió que el pilarense escalara una posición clave.
Este séptimo puesto representa un nuevo techo en la trayectoria de Colapinto dentro de la máxima categoría del automovilismo. Hasta este domingo, su mejor desempeño había sido el destacado 8° puesto obtenido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando se encontraba bajo la estructura de Williams.
Al mejorar ese registro en el exigente trazado de Florida, esta vez en Alpine, el argentino ratifica su evolución constante y su capacidad para pelear en la zona de puntos frente a las potencias de la parrilla.
Un fin de semana de ensueño para Franco Colapinto
La noticia llega para coronar una semana inolvidable que incluyó:
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Récord personal: Superar el octavo lugar de Bakú para establecer el 7° puesto como su nueva mejor marca histórica.
Performance sólida: Una largada espectacular que lo llevó a estar transitoriamente en el sexto lugar y un ritmo de carrera que le permitió aguantar el avance de sus perseguidores.
Motivación extra: El encuentro previo a la largada con su ídolo, Lionel Messi, quien lo visitó en el paddock para brindarle su apoyo.
Con este resultado, Colapinto no solo se lleva 6 unidades en el bolsillo, sino la confirmación de que el nuevo paquete de mejoras y su adaptación al chasis lo han vuelto más competitivo que nunca. "Feliz de haber encontrado el rumbo", sentenció el piloto, que hoy celebra su posición más alta desde su debut en la Fórmula 1.
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