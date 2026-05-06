Franco Colapinto y Pierre Gasly firman el mejor inicio de temporada de una dupla de Alpine en la Fórmula 1
Gracias al gran rendimiento de ambos, la escudería francesa acumula 23 puntos en las primeras cuatro fechas y se consolida como el mejor de la zona media.
El gran trabajo de desarrollo realizado por Alpine durante la temporada comienza a dar sus frutos. Tras dejar atrás el difícil momento que atravesó el equipo entre finales de 2024 y principios de 2025, la escudería se presentó en este 2026 con un auto competitivo que le ha permitido a sus pilotos sumar de manera constante.
Tras las cuatro primeras fechas del año, la dupla conformada por Pierre Gasly y Franco Colapinto alcanzó un total de 23 unidades. Esta cosecha supera el registro que poseía la escudería desde el año 2022, cuando Fernando Alonso y Esteban Ocon lograron sumar 22 puntos en el mismo tramo de la temporada, un año en el que Alpine terminó en el cuarto lugar del Campeonato de Constructores.
La progresión de la escudería en este comienzo de 2026 se puede observar en el desglose de los fines de semana:
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GP Australia: Pierre Gasly (10º) / Franco Colapinto (14º)
Sprint China: Pierre Gasly (11º) / Franco Colapinto (14º)
GP China: Pierre Gasly (6º) / Franco Colapinto (10º)
GP Japón: Pierre Gasly (7º) / Franco Colapinto (16º)
Sprint Miami: Pierre Gasly (8º) / Franco Colapinto (10º)
GP Miami: Pierre Gasly (DNF) / Franco Colapinto (7º)
El balance histórico de las primeras cuatro fechas de Alpine
Temporada 2021
- GP Bahréin: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º
- GP Emilia-Romagna: Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º
- GP Portugal: Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º
- GP España: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 9º
Total de puntos: 15 puntos
Temporada 2022
- GP Bahréin: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º
- GP Arabia Saudita: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º
- GP Australia: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º
- Sprint Emilia Romagna: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º
- GP Emilia Romagna: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 14º
Total de puntos: 22 puntos
Temporada 2023
- GP Bahréin: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF
- GP Arabia Saudita: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º
- GP Australia: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF
- Sprint Bakú: Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º
- GP Bakú: Pierre Gasly 14º / Esteban Ocon 15º
Total de puntos: 8 puntos
Temporada 2024
- GP Bahréin: Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º
- GP Arabia Saudita: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º
- GP Australia: Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º
- GP Japón: Pierre Gasly 16º / Esteban Ocon 15º
Total de puntos: 0 puntos
Temporada 2025
- GP Australia: Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF
- Sprint China: Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º
- GP China: Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º
- GP Japón: Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º
- GP Bahréin: Pierre Gasly 7º / Jack Doohan 14º
Total de puntos: 6 puntos
Temporada 2026
- GP Australia: Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º
- Sprint China: Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º
- GP China: Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º
- GP Japón: Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º
- Sprint Miami: Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º
- GP Miami: Pierre Gasly DNF / Franco Colapinto 7º
Total de puntos: 23 puntos
Actualmente, Alpine se ubica en la quinta posición del Campeonato de Constructores, superada solamente por Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. El primer gran objetivo del año era liderar la zona media, meta que hasta el momento se está cumpliendo. Sin embargo, tal como deslizó el asesor del equipo, Flavio Briatore, la escudería ya mira más allá e intentará recortar la distancia con los líderes de la categoría, Red Bull.
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