Franco Colapinto y Pierre Gasly firman el mejor inicio de temporada de una dupla de Alpine en la Fórmula 1

GP Bahréin : Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º

: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º GP Emilia-Romagna : Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º

: Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º GP Portugal : Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º GP España: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 9º

Total de puntos: 15 puntos

Temporada 2022

GP Bahréin : Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º GP Arabia Saudita : Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º

: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º GP Australia : Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º Sprint Emilia Romagna : Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º

: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º GP Emilia Romagna: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 14º

Total de puntos: 22 puntos

Temporada 2023

GP Bahréin : Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF

: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF GP Arabia Saudita : Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º

: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º GP Australia : Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF

: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF Sprint Bakú : Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º

: Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º GP Bakú: Pierre Gasly 14º / Esteban Ocon 15º

Total de puntos: 8 puntos

Temporada 2024

GP Bahréin : Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º

: Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º GP Arabia Saudita : Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º

: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º GP Australia : Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º

: Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º GP Japón: Pierre Gasly 16º / Esteban Ocon 15º

Total de puntos: 0 puntos

Temporada 2025

GP Australia : Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF

: Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF Sprint China : Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º

: Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º GP China : Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º

: Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º GP Japón : Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º

: Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º GP Bahréin: Pierre Gasly 7º / Jack Doohan 14º

Total de puntos: 6 puntos

gasly colapinto

Temporada 2026

GP Australia : Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º

: Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º Sprint China : Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º

: Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º GP China : Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º

: Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º GP Japón : Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º

: Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º Sprint Miami : Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º

: Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º GP Miami: Pierre Gasly DNF / Franco Colapinto 7º

Total de puntos: 23 puntos

Actualmente, Alpine se ubica en la quinta posición del Campeonato de Constructores, superada solamente por Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. El primer gran objetivo del año era liderar la zona media, meta que hasta el momento se está cumpliendo. Sin embargo, tal como deslizó el asesor del equipo, Flavio Briatore, la escudería ya mira más allá e intentará recortar la distancia con los líderes de la categoría, Red Bull.