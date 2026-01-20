Alpine presentará el A526 que usará Colapinto: todos los detalles del exclusivo evento
La escudería francesa mostrará su monoplaza para la temporada 2026 en una ceremonia en el mar Balear, con el argentino como una de las caras centrales del nuevo proyecto
Alpine volverá a marcar diferencia en la Fórmula 1 con una presentación poco habitual para dar a conocer el A526, el auto con el que competirá en la temporada 2026. La escudería francesa confirmó que el lanzamiento oficial se realizará el próximo viernes 23 de enero a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, en un evento cerrado que combinará espectáculo, estrategia de marketing y el inicio formal de un año clave para el equipo.
La elección del escenario no es casual. En un contexto donde la F1 profundiza su perfil global y mediático, el equipo de Enstone decidió apostar por una puesta en escena distinta, lejos de los lanzamientos tradicionales en fábricas o circuitos. El evento se desarrollará sobre una embarcación provista por MSC, socio estratégico del equipo, y contará con la presencia de invitados especiales, patrocinadores y referentes de la categoría.
Según trascendió, la idea es reforzar la identidad visual del proyecto y generar impacto antes del inicio de la actividad en pista. Uno de los focos principales estará puesto en Franco Colapinto, quien será una de las grandes caras del lanzamiento. Para el piloto argentino, la presentación del A526 representa mucho más que una formalidad: será su primer gran acto público del año dentro de la estructura y un paso simbólico en una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su carrera dentro de la máxima categoría.
La escudería busca posicionarlo como una de las figuras del futuro inmediato, combinando juventud, proyección y carisma. Además de los pilotos, el evento contará con la presencia de nombres fuertes del organigrama deportivo.
Obviamente estará presente el francés y piloto número uno del conjunto galo Pierre Gasly. Flavio Briatore, asesor del equipo y una figura histórica de la F1, acompañará el lanzamiento junto a Steve Nielsen, jefe de escudería. Ambos serán parte de la presentación oficial del monoplaza con el que Alpine intentará dejar atrás un 2025 irregular y dar señales claras de recuperación deportiva.
El A526 aparece como una apuesta clave dentro del proceso de reconstrucción del equipo. Tras una temporada pasada que no cumplió con las expectativas, la dirigencia francesa decidió reforzar su imagen y su mensaje desde el inicio del calendario, mostrando ambición tanto dentro como fuera de la pista. El lanzamiento en Barcelona será el primer paso de ese camino, antes de que comiencen las pruebas oficiales y el campeonato entre en su fase más exigente.
Para Colapinto, la jornada del viernes tendrá un valor especial. Será el inicio visible de un año que lo encontrará bajo los reflectores, pero con un objetivo claro: transformar la exposición inicial en resultados concretos cuando el semáforo se apague y la Fórmula 1 vuelva a rodar.
