Alpine presentará el A526 que usará Colapinto: todos los detalles del exclusivo evento

El A526 aparece como una apuesta clave dentro del proceso de reconstrucción del equipo. Tras una temporada pasada que no cumplió con las expectativas, la dirigencia francesa decidió reforzar su imagen y su mensaje desde el inicio del calendario, mostrando ambición tanto dentro como fuera de la pista. El lanzamiento en Barcelona será el primer paso de ese camino, antes de que comiencen las pruebas oficiales y el campeonato entre en su fase más exigente.

Para Colapinto, la jornada del viernes tendrá un valor especial. Será el inicio visible de un año que lo encontrará bajo los reflectores, pero con un objetivo claro: transformar la exposición inicial en resultados concretos cuando el semáforo se apague y la Fórmula 1 vuelva a rodar.