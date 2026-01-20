Impacto en la NBA: la dura lesión de Jimmy Butler que lo deja afuera toda la temporada

Si bien en ese momento aseguró que aún no tenía los resultados definitivos de los estudios médicos, admitió que el panorama no lucía alentador, más allá de que Butler se retiró del estadio intentando descomprimir la situación con alguna broma. Con el correr de las horas y la confirmación oficial, el entrenador comenzó a evaluar alternativas para reorganizar el plantel y reconoció que una de las opciones es darle mayor protagonismo a Jonathan Kuminga en lo que resta de la campaña.

El dato no es menor: el alero congoleño había perdido terreno en la rotación por decisiones técnicas y, incluso, había manifestado su intención de ser traspasado a otra franquicia.