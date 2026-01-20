Impacto en la NBA: la dura lesión de Jimmy Butler que lo deja afuera toda la temporada
El alero de Golden State Warriors sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Miami Heat y estará al menos ocho meses fuera de las canchas.
La NBA quedó en shock por una imagen tan inesperada como dramática que marcó el rumbo de la temporada para Golden State Warriors. Jimmy Butler, una de las grandes figuras de la liga, sufrió una durísima lesión en pleno partido frente a Miami Heat que lo dejará fuera de las canchas por el resto del año.
El alero de 36 años padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el encuentro que su equipo ganó por 135-112, un triunfo que pasó rápidamente a segundo plano por la gravedad de lo ocurrido y por el impacto que tendrá en el futuro inmediato de la franquicia que conduce Steve Kerr.
La acción que encendió todas las alarmas se produjo en el tercer cuarto del partido disputado en el Chase Center de San Francisco. Butler fue a disputar un rebote y, al caer, apoyó de manera antinatural la pierna derecha. El gesto fue inmediato y estremecedor: el jugador soltó la pelota, lanzó un grito de dolor que se escuchó en todo el estadio y quedó tendido sobre el parquet durante varios minutos.
La escena fue angustiante. Dos compañeros tuvieron que ayudarlo a salir de la cancha, ya que no podía apoyar la pierna lesionada. Minutos después, los Warriors confirmaron que no regresaría al juego y que sería sometido a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.
Horas más tarde llegó la noticia que nadie quería escuchar: el diagnóstico confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que demandará una recuperación estimada de ocho meses y que lo marginará de toda la temporada. En conferencia de prensa, Steve Kerr no ocultó su preocupación por la pérdida de uno de los pilares del equipo.
Si bien en ese momento aseguró que aún no tenía los resultados definitivos de los estudios médicos, admitió que el panorama no lucía alentador, más allá de que Butler se retiró del estadio intentando descomprimir la situación con alguna broma. Con el correr de las horas y la confirmación oficial, el entrenador comenzó a evaluar alternativas para reorganizar el plantel y reconoció que una de las opciones es darle mayor protagonismo a Jonathan Kuminga en lo que resta de la campaña.
El dato no es menor: el alero congoleño había perdido terreno en la rotación por decisiones técnicas y, incluso, había manifestado su intención de ser traspasado a otra franquicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario