Colapinto se mete de lleno en la temporada 2026 y fue la cara del nuevo look de Alpine

El argentino también detalló parte de la intensa agenda que tendrá el equipo en las próximas semanas. “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, agregó, dejando en claro que el trabajo fuera de la pista es tan exigente como el que vendrá en los circuitos.