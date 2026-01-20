Colapinto se mete de lleno en la temporada 2026 y fue la cara del nuevo look de Alpine
El piloto argentino participó del lanzamiento oficial de la indumentaria que usará la escudería durante todo el año y compartió escena con Pierre Gasly.
Franco Colapinto continúa dando pasos firmes en su consolidación dentro de la Fórmula 1 y, mientras se prepara para la presentación del nuevo monoplaza y el inicio de las prácticas de pretemporada, fue protagonista del lanzamiento oficial de la indumentaria que Alpine utilizará durante la temporada 2026. El piloto argentino posó como modelo junto a su compañero, el francés Pierre Gasly, y se convirtió en una de las caras visibles de la campaña que la escudería difundió a través de sus redes sociales.
El anuncio fue acompañado por un mensaje claro y directo desde las cuentas oficiales del equipo: “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”. La frase sintetiza el momento que atraviesa el equipo, que avanza con cada detalle de su nuevo proyecto deportivo mientras construye expectativa de cara al arranque del calendario. En ese contexto, la presencia de Colapinto en el lanzamiento no fue casual, sino parte de una estrategia que lo ubica como una figura central del equipo.
En las imágenes difundidas, tanto el argentino como Gasly lucen las nuevas chombas y remeras que vestirán pilotos y miembros del staff durante toda la temporada. El diseño marca un cambio respecto al año anterior: el azul vuelve a ser el color predominante, dejando en segundo plano el rosa que había tenido fuerte protagonismo durante gran parte de 2025. La elección estética apunta a reforzar la identidad clásica de la escudería francesa en una temporada que promete ser de transición y crecimiento.
Días antes del lanzamiento de la indumentaria, Colapinto ya había dejado entrever su entusiasmo por lo que viene. Al llegar a la fábrica de Enstone, grabó un video en el que compartió sus sensaciones de cara al nuevo año: “Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.
El argentino también detalló parte de la intensa agenda que tendrá el equipo en las próximas semanas. “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, agregó, dejando en claro que el trabajo fuera de la pista es tan exigente como el que vendrá en los circuitos.
Cuándo será la presentación del nuevo monoplaza de Alpine
La presentación del nuevo auto de Alpine está prevista para el 23 de enero a las 17:30 (hora argentina), en Barcelona, apenas unos días antes del inicio de las pruebas privadas de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que se desarrollarán del 26 al 30 de enero. En ese marco, la campaña de indumentaria aparece como uno de los primeros gestos visibles de un año que marcará la primera temporada completa de Colapinto como piloto titular en la Fórmula 1.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario