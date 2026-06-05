Ancelotti mantiene la cautela con Neymar y el Mundial 2026: "Se hará una resonancia"
A pocos días del estreno en la Copa del Mundo, el entrenador italiano explicó cómo avanza la recuperación del delantero de Santos y confirmó que se realizará nuevos estudios.
La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 ya está en marcha y una de las principales incógnitas que rodean a la Selección de Brasil continúa siendo el estado físico de Neymar. A ocho días del debut frente a Marruecos, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti sigue monitoreando de cerca la evolución del atacante, cuya presencia en el primer compromiso del torneo todavía no está garantizada.
La Canarinha afrontará este sábado un amistoso ante Egipto, el último ensayo antes del inicio oficial de la competencia. Sin embargo, Ney no será parte del encuentro y permanecerá enfocado en la etapa final de su recuperación. Aunque el seleccionado brasileño llega fortalecido después de la contundente victoria por 6-2 sobre Panamá, la situación del futbolista de Santos sigue siendo motivo de atención dentro del plantel.
Durante una conferencia de prensa, Ancelotti se refirió a la actualidad del delantero y evitó realizar afirmaciones categóricas sobre los plazos de su regreso. El entrenador italiano explicó que el jugador todavía trabaja de manera diferenciada y que el próximo paso dependerá de los resultados de los estudios médicos programados para este fin de semana.
“La situación de Neymar es bastante clara. Está haciendo un último trabajo individual. Mañana se va a hacer una resonancia y si todo sale bien va a poder empezar a entrenar con el grupo la próxima semana”, manifestó el técnico. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que el futbolista continúe sin entrenarse con normalidad durante varios días más, algo que inevitablemente genera dudas respecto de su disponibilidad para el debut mundialista.
Más allá de que un resultado favorable en los estudios permitiría que la estrella vuelva a trabajar junto al resto de sus compañeros, el margen de tiempo previo al encuentro frente a Marruecos sería muy reducido. Por ese motivo, no son pocos los que consideran que Brasil podría optar por una postura conservadora para evitar riesgos innecesarios en una competencia tan exigente.
De hecho, el propio Ancelotti ya había deslizado días atrás que no existe intención de acelerar los tiempos de recuperación. En aquella oportunidad explicó que, si el jugador no estaba en condiciones óptimas para el primer partido, el objetivo sería prepararlo para el segundo compromiso de la fase de grupos, previsto para el 19 de junio frente a Haití en Filadelfia.
Mientras tanto, el entrenador también decidió mantener bajo reserva la formación que utilizará ante Egipto. Aunque evitó confirmar el equipo titular, sí adelantó que algunos futbolistas tendrán descanso para administrar cargas físicas. Entre ellos aparece Gabriel Magalhães, a quien observó con signos de desgaste luego de disputar recientemente la final de la UEFA Champions League con Arsenal.
Así, Brasil continúa ajustando detalles de cara al Mundial mientras espera una noticia clave: la evolución definitiva de Neymar, una de las máximas figuras del seleccionado y un jugador que podría resultar determinante en las aspiraciones del conjunto sudamericano.
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