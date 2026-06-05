Ancelotti mantiene la cautela con Neymar y el Mundial 2026: "Se hará una resonancia"

Más allá de que un resultado favorable en los estudios permitiría que la estrella vuelva a trabajar junto al resto de sus compañeros, el margen de tiempo previo al encuentro frente a Marruecos sería muy reducido. Por ese motivo, no son pocos los que consideran que Brasil podría optar por una postura conservadora para evitar riesgos innecesarios en una competencia tan exigente.

Preocupación por Neymar: se perdió la práctica de Brasil y fue a la clínica Preocupación por Neymar: se perdió la práctica de Brasil y fue a la clínica

De hecho, el propio Ancelotti ya había deslizado días atrás que no existe intención de acelerar los tiempos de recuperación. En aquella oportunidad explicó que, si el jugador no estaba en condiciones óptimas para el primer partido, el objetivo sería prepararlo para el segundo compromiso de la fase de grupos, previsto para el 19 de junio frente a Haití en Filadelfia.

Mientras tanto, el entrenador también decidió mantener bajo reserva la formación que utilizará ante Egipto. Aunque evitó confirmar el equipo titular, sí adelantó que algunos futbolistas tendrán descanso para administrar cargas físicas. Entre ellos aparece Gabriel Magalhães, a quien observó con signos de desgaste luego de disputar recientemente la final de la UEFA Champions League con Arsenal.

Así, Brasil continúa ajustando detalles de cara al Mundial mientras espera una noticia clave: la evolución definitiva de Neymar, una de las máximas figuras del seleccionado y un jugador que podría resultar determinante en las aspiraciones del conjunto sudamericano.