Bomba en Brasil: Italia confirmó contactos con Ancelotti y encendió las alarmas
Paolo Maldini, flamante director general de selecciones, admitió que la federación italiana ya se comunicó con el actual entrenador de Brasil.
Italia comenzó a diseñar su futuro y apuntó directamente a dos de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial. Tras una nueva ausencia en una Copa del Mundo, la Federación de ese país puso en marcha un profundo proceso de renovación y, con Paolo Maldini al frente del proyecto deportivo, inició contactos con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.
El histórico exdefensor confirmó las gestiones durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Serie A y dejó en claro que la intención es apostar por un técnico de primer nivel para liderar el nuevo ciclo de la Azzurra: "De Guardiola no podemos dar noticias, pero es uno de nuestros objetivos", aseguró. Luego, agregó: "También hablamos con Carlo Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general".
La declaración generó un fuerte impacto en Brasil. Ancelotti asumió recientemente al frente de la Verdeamarela con un contrato que se extiende hasta 2030 y forma parte de un proyecto pensado para devolverle a la selección brasileña el protagonismo internacional. Sin embargo, desde Italia no descartan ningún escenario.
Maldini explicó que la prioridad es encontrar al entrenador ideal, incluso si eso implica demorar la decisión algunos días más. "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta", sostuvo.
Además, el flamante director general de selecciones se refirió al desafío que representa encabezar la reconstrucción del fútbol italiano: "Siento una gran responsabilidad y presión. Es una llamada a las armas y cuando Italia llama es difícil decir que no. Sentí la posibilidad de hacer cosas importantes y la voluntad de todos de participar en esta renovación".
Pep Guardiola, el gran sueño de Italia
Más allá del interés por Ancelotti, el gran anhelo de la federación sigue siendo Pep Guardiola. Según trascendió, dirigentes italianos viajaron recientemente a Barcelona para reunirse con el entrenador catalán y conocer su predisposición ante una posible propuesta. Por el momento, no hubo avances significativos. Guardiola atraviesa un año sabático luego de cerrar su exitoso ciclo en el Manchester City y no tendría intenciones inmediatas de regresar a la actividad.
Mientras aguarda una definición sobre sus principales objetivos, Italia mantiene abiertas otras opciones. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Roberto Mancini, Andrea Pirlo y Antonio Conte, aunque el campeón de la Eurocopa 2020 sería quien corre con ventaja en caso de que las negociaciones con Ancelotti y Guardiola no prosperen.
El desafío será enorme: ponerle fin a una de las etapas más difíciles en la historia reciente del seleccionado italiano. Desde el título obtenido en Alemania 2006, la Azzurra quedó eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014 y luego ni siquiera logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario