Bomba en Brasil: Italia confirmó contactos con Ancelotti y encendió las alarmas

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia

Más allá del interés por Ancelotti, el gran anhelo de la federación sigue siendo Pep Guardiola. Según trascendió, dirigentes italianos viajaron recientemente a Barcelona para reunirse con el entrenador catalán y conocer su predisposición ante una posible propuesta. Por el momento, no hubo avances significativos. Guardiola atraviesa un año sabático luego de cerrar su exitoso ciclo en el Manchester City y no tendría intenciones inmediatas de regresar a la actividad.

Mientras aguarda una definición sobre sus principales objetivos, Italia mantiene abiertas otras opciones. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Roberto Mancini, Andrea Pirlo y Antonio Conte, aunque el campeón de la Eurocopa 2020 sería quien corre con ventaja en caso de que las negociaciones con Ancelotti y Guardiola no prosperen.

El desafío será enorme: ponerle fin a una de las etapas más difíciles en la historia reciente del seleccionado italiano. Desde el título obtenido en Alemania 2006, la Azzurra quedó eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014 y luego ni siquiera logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.